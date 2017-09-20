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Шоу-бизнес

Оскорбленная Собчак взвилась из-за нелепой ситуации

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Ведущая Ксения Собчак отреагировала на информацию о том, что она якобы собирается баллотироваться в президенты. Телеблондинка опровергла эту информацию и заявила, что ей оскорбительно, что ее выставляют марионеткой.
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Накануне, 19 сентября, в Сети появился Telegram-канал, якобы созданный в поддержку предвыборной программы Ксении Собчак, будто бы пожелавшей баллотироваться в президенты. Однако сама телеведущая заявила, что эта информация не соответствует действительности. Ксения буквально взвилась.

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"Это стоит воспринимать как некую продуманную кампанию по моей дискредитации и каким-то странным информационным взбросам. Я уже опровергала информацию, связанную с выборами президента, и говорила о том, что я против того, чтобы от моего лица какие-то непонятные люди делали подобные взбросы. Я не знаю, что еще я должна сказать, и сколько раз. Почему я вообще должна опровергать какую-то очевиднейшую чушь?" – задала риторический вопрос Собчак.

Телеблондинка уверена, что попала в странную, нелепую ситуацию. "Я человек независимый, я этим очень горжусь, и это для меня принципиальная черта моего характера. Я ни с кем, ни в какие договорные матчи не играю", – отрезала ведущая.

Собчак подчеркнула, что если она решит заняться политикой, то это будет сугубо ее личное решение. "Советоваться с кем-то и требовать чьего-то одобрения для подобных решений мне не нужно. Кампания направлена на то, чтобы выставить меня чьей-то марионеткой. Я считаю, что это крайне оскорбительно. Кто за этим стоит, я не знаю", – сказала Ксения.

Она сообщила, что сейчас ее деятельность лежит в другой плоскости. Ксения напомнила, что занимается проектами, связанными с журналистикой, и "все это к политике не имеет никакого отношения", передает "Говорит Москва".

Автор: Наталья Аряева20 сентября 2017, 16:44
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