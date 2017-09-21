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Собчак стала жертвой мошенников

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Ведущая Ксения Собчак сообщила поклонникам о том, что злоумышленники пишут от ее имени различные посты в социальных сетях. При этом она попросила не реагировать на подобные провокации.
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Звезда стала жертвой интернет-мошенников. Ксения напомнила своим подписчикам, где она публикуется. "Дорогие друзья! У меня нет Telegram-канала, и все сообщения, кроме тех, которые вы видите в моих официальных Instagram, Facebook и Twitter, – фейки. Не ведитесь на провокации врагов", – обратилась в своем микроблоге к фолловерам Собчак.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Однако поклонники телеблондинки большее внимание обратили не на ее призыв, а на нее саму, написав много комплиментов в комментариях к ее фото. "Очень красивая, Ксения", "Лучезарная!", "Классная оправа, Ксюша!", "Обожаю Вашу прическу! Вам очень идет!", "Умняшка-очаровашка", – отметили пользователи Сети.

Звезда часто балует подписчиков снимками. Как правило, она выкладывает в своем микроблоге фото из семейных поездок, а также со светских мероприятий, пишет о событиях в стране и делится своими мыслями.

Напомним, 19 сентября в Сети появился Telegram-канал, якобы созданный в поддержку предвыборной программы Ксении Собчак, якобы пожелавшей баллотироваться в президенты. Однако сама телеведущая заявила, что эта информация не соответствует действительности. 

"Это стоит воспринимать как некую продуманную кампанию по моей дискредитации и каким-то странным информационным взбросам. Я уже опровергала информацию, связанную с выборами президента, и говорила о том, что я против того, чтобы от моего лица какие-то непонятные люди делали подобные взбросы", – заявила знаменитость.

Автор: Людмила Фоканова21 сентября 2017, 13:21
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