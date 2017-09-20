Драматические судьбы юных фаворитов Пугачевой

"Помогать надо людям талантливым, а бездарность сама себе дорогу пробьет", – убеждена Алла Пугачева. В разные годы она патронировала Сергея Челобонова, Бориса Моисеева. Но чем старше становилась артистка, тем все более юными были ее фавориты. Dni.Ru выяснили их судьбу.

Марк Тишман

Среди всех участников "Фабрики звезд-7" особое расположение Пугачевой получил Марк Тишман. Примадонна как-то призналась, что Марк ей очень напоминает ее бывшего мужа Филиппа Киркорова. Дескать, такой же восхищенный и наивный, каким был пятнадцать лет назад Киркоров.

"Мне повезло – на "Фабрике" я спел дуэтом с суперзвездами – с Арбениной, Лещенко, Лепсом и даже с Аллой Пугачевой, – рассказал Тишман Dni.Ru. – А Алла Борисовна, кроме как на свой "Фабрике", не выступала больше ни с кем в этой передаче. Она увидела, как я на первой программе выступал с Кристиной Орбакайте. И потом, как мне позже рассказали, Примадонна пожелала тоже со мной спеть дуэтом".

"Но наше совместное выступление все время откладывалось, – вспоминает Марк. – Я уже начинал немного злиться. А в день, когда меня номинировали на вылет, вдруг приехала Пугачева. У нас была только одна репетиция. Пугачева увидела меня в костюме-"тройке" и заставила переодеться. "Зачем вы его одели как юриста?" – ругала она стилистов программы.

"В итоге я разделся, потом надел свою футболку, бархатный пиджак из масс-маркета, джинсы и белые кроссовки, в которых приехал на "Фабрику". Все очень боялись реакции Примадонны и отправили меня к ней в гримерку. Она посмотрела на меня и сказала: "Ну вот, совсем другое дело!" Я в ответ: "Но это то, в чем я по улицам хожу!" Пугачева показала на свой балахон и царственно заметила: "Не поверишь, я тоже в этом по улице хожу!"

После этого проекта именно Марка из всех "фабрикантов" Примадонна позвала к себе на "Песню года". Потом не без стараний, как говорили, Примадонны, Тишман выступал на фестивале "Русская зима" в Лондоне.

Судьба Тишмана сложилась удачно – он и сегодня выступает, ведет различные мероприятия, работает на телевидинии.

Майк Мироненко



Майк Мироненко – выпускник "Фабрики звезд-5", которой руководила Алла Пугачева, – по окончании телепроекта стал ездить с Примадонной по гастролям. Очень уж ей нравился юноша с невинными голубыми глазами, поэтому и пригласила она начинающего артиста в свою концертную программу. Вместе с ней Майк объехал сорок городов России.

Когда в 2006-м она появилась с ним на "Славянском базаре в Витебске", все шушукались: из какого детского сада будут искать ей спутника на очередной "Базар"? Дело в том, что Пугачева выступала там каждые шесть лет – в 1994-м, 2000-м, 2006-м. И всякий раз приезжала со все более юным фаворитом. Был Киркоров, был Галкин, потом Мироненко. "Эх, сильно молодой, – томно отвечала на вопросы об их возможном романе – Но это время поправит..."

Карьерного взлета у Майка не случилось. Вскоре он пропал из поля зрения. И сегодня, как говорят, далек от шоу-бизнеса.

Сергей Сысоев

Показ коллекции дизайнера Сергея Сысоева сезона весна-лето 2015, возможно, остался бы незамеченным, если бы на дефиле не пожаловала сама Пугачева. Музыкальным сопровождением действа послужила ее песня "Птица певчая". Сама же Примадонна восседала в первом ряду. "Я был очень рад, когда увидел Аллу Борисовну среди гостей, – рассказывает Сергей. – Конечно, она была в списке приглашенных, но она из тех персон, в чьем приходе никогда нельзя было уверенным".

В знак признательности Примадонна преподнесла дизайнеру букет желтых тюльпанов. "После показала я подошел к Алле, чтобы высказать свое восхищение. Она сказала, что ей все очень понравилось. Показала ткани, которые она любит – в коллекции было использован дикий шелк ярких цветов – фуксия, зеленое яблоко... И, безусловно, шелк черного цвета, который она предпочитает как в сценических костюмах, так и в жизни. Она похвалила мой личный почерк – использование в коллекциях крупных цветов и лепестков с 3D-эффектом. Она сказала, что это интересная находка и пусть это будет моей фишкой навсегда. "Ты молодец, я тебя благословляю!" – сказала мне Примадонна", – позже рассказывал Сергей.

Сегодня он – один из самых популярных российских дизайнеров, постоянный участник модных недель, владелец большого дома мода.

Алишер

О дизайнере Алишере заговорили после того, как он за сутки сшил для Пугачевой свадебное платье, в котором она выходила замуж за Максима Галкина. В 2012 году Алла Пугачева представила Алишера на "Рождественских встречах". Это благодаря ему артистка примерила и косуху, и обтягивающие кожаные брюки, и упоительные оранжевые носочки. Алишер в свое время уговорил Примадонну надеть наряд в пайетках,убедил отказаться от балахонов и мешковатых платьев, предложив ей совершенно новый образ деловой и романтичной женщины.

Публикация от Alisher Moscow (@alishermusic) Фев 3 2017 в 10:29 PST

Именно в его платье Пугачева веселилась на свадьбе у Никиты Преснякова. "Я всегда ей говорю: "Алла Борисовна, покажите свои красивые ноги, не прячьте их под безразмерными балахонами. Пока есть что показывать, открывайте!" Она не сразу со мной согласилась. Мы много спорили. Но сейчас я вижу, что Алла Борисовна стала относиться к моим советам с доверием", – говорил Алишер в одном из интервью.

Публикация от Alisher Moscow (@alishermusic) Июл 28 2017 в 12:12 PDT

Недавно с легкой руки Пугачевой Алишер начал гастролировать, записывать модные треки. Он начинает эстрадную карьеру, а Пугачева с связями и авторитетом наверняка поможет.

Сергей Савин

26-летнего победителя музыкального телепроекта "Фактор А" Сергея Савина Алла Пугачева впервые вывела в свет на презентации книги Армана Давлетярова "Жизнь московского Чингисхана". "Я пришла не только поздравить друга, но и вывести Савина, ему уже пора, – рассказывала тогда артистка. – Главное в нем – талант" Молодой человек был уверен: то, что Пугачева, покровительства которой жаждут миллионы начинающих исполнителей, обратила внимание именно на него, – не случайность. "Это – судьба", – улыбался Савин.

"После завершения проекта Алла Борисовна не завершила общаться со мной, – хвастался журналистам победитель. – Она стала моим наставником по жизни, взялась за мое "музыкальное" воспитание и образование, предоставила мне все свои ресурсы – студии, аранжировщиков. Например, я записал свои дебютные песни у знаменитого саунд-продюсера Анатолия Лопатина, который работает с самой Аллой Борисовной, Филиппом Киркоровым, Лолитой, Кристиной Орбакайте.

Казалось, звезды земные и небесные к Савину благоволят. Его даже называли одним из претендентов для поездки на "Евровидении" в 2011 году. И артисту "снесло голову" - он стал много времени проводить с девушками, менять как перчатки дорогие машины и участвовать в ночных гонках. Вероятно, именно одна из таких гонок и закончилась трагедией - артист попал в страшную автоаварию.