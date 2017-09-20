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Драматические судьбы юных фаворитов Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
"Помогать надо людям талантливым, а бездарность сама себе дорогу пробьет", – убеждена Алла Пугачева. В разные годы она патронировала Сергея Челобонова, Бориса Моисеева. Но чем старше становилась артистка, тем все более юными были ее фавориты. Dni.Ru выяснили их судьбу.
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Марк Тишман

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Алла Борисовна Пугачева певица

Среди всех участников "Фабрики звезд-7" особое расположение Пугачевой получил Марк Тишман. Примадонна как-то призналась, что Марк ей очень напоминает ее бывшего мужа Филиппа Киркорова. Дескать, такой же восхищенный и наивный, каким был пятнадцать лет назад Киркоров.

"Мне повезло – на "Фабрике" я спел дуэтом с суперзвездами – с Арбениной, Лещенко, Лепсом и даже с Аллой Пугачевой, – рассказал Тишман Dni.Ru. – А Алла Борисовна, кроме как на свой "Фабрике", не выступала больше ни с кем в этой передаче. Она увидела, как я на первой программе выступал с Кристиной Орбакайте. И потом, как мне позже рассказали, Примадонна пожелала тоже со мной спеть дуэтом".

"Но наше совместное выступление все время откладывалось, – вспоминает Марк. – Я уже начинал немного злиться. А в день, когда меня номинировали на вылет, вдруг приехала Пугачева. У нас была только одна репетиция. Пугачева увидела меня в костюме-"тройке" и заставила переодеться. "Зачем вы его одели как юриста?" – ругала она стилистов программы.

"В итоге я разделся, потом надел свою футболку, бархатный пиджак из масс-маркета, джинсы и белые кроссовки, в которых приехал на "Фабрику". Все очень боялись реакции Примадонны и отправили меня к ней в гримерку. Она посмотрела на меня и сказала: "Ну вот, совсем другое дело!" Я в ответ: "Но это то, в чем я по улицам хожу!" Пугачева показала на свой балахон и царственно заметила: "Не поверишь, я тоже в этом по улице хожу!"

После этого проекта именно Марка из всех "фабрикантов" Примадонна позвала к себе на "Песню года". Потом не без стараний, как говорили, Примадонны, Тишман выступал на фестивале "Русская зима" в Лондоне. 

Судьба Тишмана сложилась удачно – он и сегодня выступает, ведет различные мероприятия, работает на телевидинии.

Марк Тишман. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Майк Мироненко 

Майк Мироненко – выпускник "Фабрики звезд-5", которой руководила Алла Пугачева, – по окончании телепроекта стал ездить с Примадонной по гастролям. Очень уж ей нравился юноша с невинными голубыми глазами, поэтому и пригласила она начинающего артиста в свою концертную программу. Вместе с ней Майк объехал сорок городов России.

Когда в 2006-м она появилась с ним на "Славянском базаре в Витебске", все шушукались: из какого детского сада будут искать ей спутника на очередной "Базар"? Дело в том, что Пугачева выступала там каждые шесть лет – в 1994-м, 2000-м, 2006-м. И всякий раз приезжала со все более юным фаворитом. Был Киркоров, был Галкин, потом Мироненко.  "Эх, сильно молодой, – томно отвечала на вопросы об их возможном романе – Но это время поправит..."

Карьерного взлета у Майка не случилось. Вскоре он пропал из поля зрения. И сегодня, как говорят, далек от шоу-бизнеса.

Майк Мироненко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

Сергей Сысоев

Показ коллекции дизайнера Сергея Сысоева сезона весна-лето 2015, возможно, остался бы незамеченным, если бы на дефиле не пожаловала сама Пугачева. Музыкальным сопровождением действа послужила ее песня "Птица певчая". Сама же Примадонна восседала в первом ряду.  "Я был очень рад, когда увидел Аллу Борисовну среди гостей, – рассказывает Сергей. – Конечно, она была в списке приглашенных, но она из тех персон, в чьем приходе никогда нельзя было уверенным".

В знак признательности Примадонна преподнесла дизайнеру букет желтых тюльпанов. "После показала я подошел к Алле, чтобы высказать свое восхищение. Она сказала, что ей все очень понравилось. Показала ткани, которые она любит – в коллекции было использован дикий шелк ярких цветов – фуксия, зеленое яблоко... И, безусловно, шелк черного цвета, который она предпочитает как в сценических костюмах, так и в жизни. Она похвалила мой личный почерк – использование в коллекциях крупных цветов и лепестков с 3D-эффектом. Она сказала, что это интересная находка и пусть это будет моей фишкой навсегда. "Ты молодец, я тебя благословляю!" – сказала мне Примадонна", – позже рассказывал Сергей.

Сегодня он – один из самых популярных российских дизайнеров, постоянный участник модных недель, владелец большого дома мода.

Сергей Сысоев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

Алишер

О дизайнере Алишере заговорили после того, как он за сутки сшил для Пугачевой свадебное платье, в котором она выходила замуж за Максима Галкина. В 2012 году Алла Пугачева представила Алишера на "Рождественских встречах". Это благодаря ему артистка примерила и косуху, и обтягивающие кожаные брюки, и упоительные оранжевые носочки. Алишер в свое время уговорил Примадонну надеть наряд в пайетках,убедил отказаться от балахонов и мешковатых платьев, предложив ей совершенно новый образ деловой и романтичной женщины.

Именно в его платье Пугачева веселилась на свадьбе у Никиты Преснякова. "Я всегда ей говорю: "Алла Борисовна, покажите свои красивые ноги, не прячьте их под безразмерными балахонами. Пока есть что показывать, открывайте!" Она не сразу со мной согласилась. Мы много спорили. Но сейчас я вижу, что Алла Борисовна стала относиться к моим советам с доверием", – говорил Алишер в одном из интервью. 

Недавно с легкой руки Пугачевой Алишер начал гастролировать, записывать модные треки. Он начинает эстрадную карьеру, а Пугачева с связями и авторитетом наверняка поможет.

Алишер. Фото: instagram.com/alishermusic

Сергей Савин

26-летнего победителя музыкального телепроекта "Фактор А" Сергея Савина Алла Пугачева впервые вывела в свет на презентации книги Армана Давлетярова "Жизнь московского Чингисхана". "Я пришла не только поздравить друга, но и вывести Савина, ему уже пора, – рассказывала тогда артистка. – Главное в нем – талант" Молодой человек был уверен: то, что Пугачева, покровительства которой жаждут миллионы начинающих исполнителей, обратила внимание именно на него, – не случайность. "Это – судьба", – улыбался Савин.

"После завершения проекта Алла Борисовна не завершила общаться со мной, – хвастался журналистам победитель. – Она стала моим наставником по жизни, взялась за мое "музыкальное" воспитание и образование, предоставила мне все свои ресурсы – студии, аранжировщиков. Например, я записал свои дебютные песни у знаменитого саунд-продюсера Анатолия Лопатина, который работает с самой Аллой Борисовной, Филиппом Киркоровым, Лолитой, Кристиной Орбакайте.

Казалось, звезды земные и небесные к Савину благоволят. Его даже называли одним из претендентов для поездки на "Евровидении" в 2011 году. И артисту "снесло голову" - он стал много времени проводить с девушками, менять как перчатки дорогие машины и участвовать в ночных гонках. Вероятно, именно одна из таких гонок и закончилась трагедией -  артист попал в страшную автоаварию. 

Сергей Савин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

Автор: Феликс Грозданов20 сентября 2017, 21:02
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