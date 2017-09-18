Алла Пугачева ослепла из-за осложнения после гриппа
Цветущая Алла Пугачева в свои 68 даст, кажется, фору иной молодой певице. А ведь несколько лет назад едва не стала инвалидом – лишилась зрения. "У меня были осложнения после гриппа сильнейшего, и я ослепла, – призналась Примадонна. – Врачи говорили, что это пройдет, что это такая реакция. Я встретилась с Ирэн Федоровой и пожаловалась, что ничего не вижу. А та мне: "Срочно, срочно поехали!"
"Приехали в институт (ныне Медицинский центр имени Святослава Федорова. – Прим. ред.). Но как было избежать разговоров и пересудов? Популярность-то бешеная! – продолжила звезда. – И я шла, как будто вижу. Просто Ирэн мне говорила заранее: "Невысокая ступенька, сейчас налево пойдем, улыбайся!" Таким образом мы изображали, что я такая зрячая вся. Слава богу, мы вовремя спохватились. Благодаря Славе (Святослав Федоров. – Прим. ред.) с трудом, конечно, но зрение мне вернули. Я ему очень благодарна за это".
Пугачева дружила со знаменитым хирургом много лет. Она поделилась воспоминаниями о том, каким Федоров был вне работы.
"Рано утром – звонок в дверь. Приходит Федоров в охотничьей амуниции и говорит: "Я настрелял фазанов, поэтому чтобы завтра они были вкусно приготовлены. Мы с Ирой (супруга. – Прим. ред.) придем!" И вот мы с этими фазанами... Мать честная! Но получилось вкусно!" – рассказала певица в документальном фильме Анны Капустиной "Святослав Федоров. Видеть свет" на канале "Культура".
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