Буйнов высказался об уходе Пугачевой со сцены

Средний возраст участников "Новой волны" в Сочи в этом году – 65 лет. Многих раздражает засилье пенсионеров, но артисты, кажется, уходить на покой не собираются.

"На сцене остаются только сильные, серьезные, настоящие артисты с харизмой. Они вполне могут работать до гробовой доски (Виталий Соломин, Андрей Миронов и Александр Барыкин умерли на сцене. – Прим. ред.), – заверил Александр Буйнов корреспондента Dni.Ru - Но, по моему убеждению, артист должен выходить к публике красивым, подтянутым, молодым, ухоженным. И ни в коем случае не вызывать жалость, ведь о стариках часто думают, что они выступают, поскольку жить не на что и нужно срубить деньжат".

"Человек может находиться на сцене ровно столько, сколько позволяют зрители, – уверен Буйнов. – Если бы Пугачева пришла однажды и увидела, что зал пустой, конечно, поняла бы, что пора сваливать из профессии. Это относится ко всем возрастным артистам типа Аллы, меня, Расторгуева, Лещенко. Но пока их публика встречает стоя, в зале всегда аншлаг. Зачем уходить на покой той же Пугачевой, если она востребована, любима, интересна?!"





Нужно отметить, что на конкурс молодых исполнителей в Сочи в этом году Пугачева не приехала. Игорь Крутой, который возглавляет "Новую волну", пояснил корреспонденту Dni.Ru: "Она выступала на фестивале "Жара" в Баку в июле. А каждый выход и приезд Аллы – какой-то эксклюзив. Мы с удовольствием примем ее, как только она пожелает".





Интересно, что в прошлом году музы фестиваля тоже не было в Сочи. Тогда композитор оправдался: "Она захотела, чтобы по ней соскучились, и на следующий год приехать".