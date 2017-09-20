Максакова кипит после сокрушительного удара

Слова скандально известной телеведущей и журналистки Ксении Собчак больно задели Марию Максакову. На протяжении нескольких дней ей не дают покоя реплики телеблондинки, певица даже заявила, что у "клеймящих" ее покойного мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова нет ни стыда ни совести.

Можно не сомневаться, что слова Ксении Собчак, используемые ею буквально на следующий день после убийства Дениса Вороненкова, сокрушили Марию Максакову. Тогда Собчак написала в своей колонке в известном журнале, что "теперь Мария Максакова никому в Киеве не нужна". "Жить она привыкла открыто, красиво и ярко, среди множества друзей. Рано или поздно ей захочется общаться, гастролировать, петь и даже, возможно, строить личную жизнь, которая так трагически оборвалась. Конечно, делать это она может не в Киеве, а только в России", – заявила Ксения.

Спустя полгода Максакова отреагировала на слова телеблондинки. Она объяснила свою паузу тем, что ей лишь сейчас нашлось, чем ответить Ксении. Дескать, она стала выступать, написала детскую книгу и открыла фонд в поддержку талантливых детей Украины. Причем Максакова отметила, что у них с Собчак до недавнего времени были хорошие отношения, и выразила недоумение, почему та дала такой прогноз. Мария заявила, что не разделяет убеждения Ксении относительно того, что в Киеве нельзя "жить ярко".

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 19 2017 в 2:11 PDT

Вроде бы, инцидент исчерпан. Ан нет. Слова Собчак больно тронули Максакову. Потому что спустя несколько дней та снова прокомментировала публикацию Ксении. Певица сделала это на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. "Самое неприятное в посте Ксении заключалось в том, что я должна была с ее точки зрения отречься от своего мужа. Так вот, я любила и люблю Дениса, а у тех, кто его пытался клеймить позором нет ни стыда ни совести", – заявила Максакова, которая, по всей видимости, кипит от возмущения.

Напомним, Денис Вороненков был убит 23 марта на выходе из отеля в Киеве. Между его телохранителем и киллером завязалась перестрелка. Бывший депутат скончался на месте, злоумышленник умер в больнице от пулевых ранений. Убийцей оказался боец одного из добровольческих батальонов Украины Павел Паршин.