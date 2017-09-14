Максакова высказалась о заказчиках убийства Вороненкова

По словам Марии Максаковой, вдовы убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, никакого сотрудничества между прокуратурами России и Украины нет. Она заявила, что следствие подходит к концу, но Киев не делился с Москвой сведениями.

"Это неправда. ГПУ ничего не писала и не отвечала ни Следственному комитету России, ни кому-либо другому. Я уточнила это у человека, который если бы отвечал на запрос, то отвечал именно он. Информация не соответствует действительности", – заявила РБК Максакова.



По словам Марии, расследование уже близко к завершению, но Киев не собирается делиться с Москвой информацией. Она уверяет, что сведения о документе, который якобы передали прокуратуре России, ложные. Максакова по-прежнему считает, что в убийстве ее мужа виноваты криминальные авторитеты, "которым покровительствует Федеральная служба безопасности".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура Украины отправила коллегам из России результаты своего расследования. Были даже названы заказчики убийства: Владимир Тюрин – бывший сожитель Марии Максаковой. По некоторым данным, он – криминальный авторитет. Второй организатор покушения – крымский банкир, его имя не разглашается. Кроме того, в документе ГПУ есть сведения о возможных связях Тюрина и банкира с криминальным миром и российскими спецслужбами. Также там указаны даты их предполагаемой встречи в Крыму, на которой заказчики обсуждали детали убийства.



Версия Киева сводится к тому, что покушение якобы было организовано по поручению российских спецслужб. "Такое чувство, что многие факты почерпнуты из российских компроматных ресурсов. С российскими спецслужбами тоже все ясно. По мнению Киева, они причастны абсолютно ко всем более или менее значимым преступлениям, совершенным на Украине. Однако сказать, что ответ сразу выбросили в мусорную корзину, нельзя. С ним работают, информация сопоставляется с данными, полученными Следственным комитетом и оперативниками", – отметил источник "Росбалта".

Напомним, сбежавший из России экс-депутат был убит 23 марта на выходе из отеля в Киеве. Между его телохранителем и киллером завязалась перестрелка, в результате убийца скончался в больнице от пулевых ранений. Его удалось опознать. Это был боец одного из добровольческих батальонов Украины Павел Паршин.

