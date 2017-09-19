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Билан показал "постельное" фото

Дмитрий Билан. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Известный певец Дима Билан выложил в микроблоге снимок из своей спальни. Поклонники артиста выразили желание присоединиться к нему.

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На фото блаженно улыбающийся певец с полуобнаженным торсом уютно лежит в своей постели. "Это невозможный кайф просыпаться дома, в подобранной тобой лично атмосфере и интерьере!!! Еще и ворона тут… Всем доброго утра!" – написал певец в Instagram.

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Дима Билан

Дима Билан певец, актер

Отклики фолловеров не заставили себя ждать. "Хочется рядышком поспать", "Можно, я заберусь к Тебе на кровать или хотя бы под кровать?!) Ночью буду щекотать Тебя", "А вы еще и отличный фотомодель постельный", – пишут восхищенные фанатки.

Многие оценили вкус звезды в выборе интерьера для спальни. "Я очень рада, что у тебя такой добрый дом, который всегда тебя ждет и обволакивает уютом и теплом! И каждая деталь говорит тебе: "Мы ждали, ждем и будем всегда ждать тебя и готовы сделать для тебя все, чтобы тебе с нами было хорошо!", "У вас отличный вкус в подборке интерьера! Все классно выглядит, и вы в том числе", "Интерьер у вас очень интересный и стильный!" – считают пользователи соцсети.

Некоторых взволновало: кто же снимает звезду в постели? "Кто фотографирует Диму?", "Мне тоже интересно, кто фотограф?", "Кто это тебя, Димон, с утра фоткает?" – спрашивают поклонники.

Как писали Dni.Ru, ранее Билан откровенно рассказал о своих проблемах со здоровьем. Певец уверен, что все дело в накопившейся усталости. "У меня было такое количество самого разного общения с самыми разными людьми за последние годы, что я просто очень устал – и морально, и физически… Телек – вообще непростая вещь. Люди, которые там работают, очень быстро истощаются... Наложился еще кризис возраста – 35 лет", – поделился он.

Автор: Людмила Фоканова19 сентября 2017, 15:46
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