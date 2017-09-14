Дима Билан о своей болезни: Били долго и упорно

Певец Дима Билан откровенно рассказал о своих проблемах со здоровьем. Исполнитель высказал свою точку зрения на причину этого.

Дима Билан уверен, что все дело в накопившейся усталости. "У меня было такое количество самого разного общения с самыми разными людьми за последние годы, что я просто очень устал – и морально, и физически. И это взаимосвязано. Я ведь очень восприимчивый человек, рефлексирующий. Похоже, на "Голосе" я насидел себе что-то, в спину, видимо, напели. Люди же с разными приходят мыслями, посылают импульсы, пока мы к ним спинами сидим, сверлят, заклинают, еще чего-то… Телик – вообще непростая вещь. Люди, которые там работают, очень быстро истощаются", – высказал мнение Билан.

Именно тогда и возникла неприятная ситуация грыжами, которые обнаружили у исполнителя. "Мне их там в спине насчитали такое множество, будто били долго и упорно. Засыпал трудно, спал плохо, не мог уложить свою руку как-то правильно, она немела от этих грыж. Уже кошелек не мог закрывать и пуговицы застегивать", – признался певец.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Сен 14 2017 в 2:28 PDT

Дима опроверг информацию о том, что у него не грыжи, а кое-что посерьезнее. "Это все неправда. Не дай бог! Конечно, льстит, что такое внимание. Набираешь в Ютюбе "Дима Билан", и сразу появляется "умер"…" – рассказал исполнитель.

По словам Билана, во время вынужденного отпуска, который занял два с половиной месяца, у него было много возможностей подумать о жизни. "Я кое-что новое для себя понял. Наложился еще кризис возраста – 35 лет. Я это ощутил, реально. Может, в 40 или позже я буду говорить по-другому, но всегда живешь своим временем. И вот после всего этого я будто заново родился и заново начал какие-то поиски. Это очень интересно – наблюдать за самим собой с психологической и даже с практической точки зрения", – признался Дима Билан.