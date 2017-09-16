Билан зажег с Собчак на венчании Рудковской и Плющенко

Продюсер Яна Рудковская продолжает делиться яркими моментами со своего венчания с фигуристом Евгением Плющенко. Наибольший восторг, по всей видимости, у нее вызвало присутствие на торжестве певца Димы Билана.

Спустя восемь лет брака Евгений Плющенко и Яна Рудковская повенчались. После красивой церемонии в храме пара закатила роскошную вечеринку. Особе внимание как гостей, так и главных героев праздника, привлек Дима Билан.

На своей странице в Instagram Яна Рудковская выложила видео, на котором она кружится в танце с Евгением Плющенко, пока на сцене зажигает любимец публики. "Самое трогательное видео со вчерашнего вечера", – подписала она короткий ролик. Подписчики признали, что камере удалось снять действительно очень светлый момент из жизни одной из самых яркий пар отечественного шоу-бизнеса.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Сен 16 2017 в 1:26 PDT

На следующем ролике видно, как Дима Билан спустился со сцены, чтобы уже там "уйти в отрыв" в окружении Яны Рудковской, Ксении Собчак, Татьяны Навки и других подружек невесты. "Нам было вчера очень весело", – заверила героиня вечера.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Сен 16 2017 в 2:07 PDT

Позже Дима Билан еще раз появился на странице Яны Рудковской в Instagram. На записи он поздравляет пару, обнимает Яну Рудковску и жмет руку Евгению Плющенко. К поздравлениям певца поспешили присоединиться и подписчики продюсера.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Сен 16 2017 в 4:01 PDT

Напомним, о прошедшем венчании рассказала сама Яна Рудковская на своей странице в Instagram. Ранее об этом говорил телеведущий Андрей Малахов. "Казалось бы, еще недавно я гулял на их свадьбе, но, оказывается, прошло уже восемь лет! И в церкви в этот день обязательно будет стоять рядом с родителями маленький Саша Плющенко, известный всем как Гном Гномыч. Я предложил Яне организовать прямое включение с венчания, но она отказалась, отметив, что это будет очень личное мероприятие", – поделился он.