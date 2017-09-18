Тяжелобольного Караченцова выкатили из нейрохирургии в инвалидном кресле

Актер перестал реагировать на окружающих. Судя по всему, он чувствует себя плохо.

Новость о том, что из-за резкого ухудшения здоровья был госпитализирован Николай Караченцов, стала шоком для поклонников. Артиста положили в отделение нейрохирургии НИИ скорой помощи имени Склифосовского для экстренного обследования головного мозга. Хотя его супруга Людмила Поргина заверила, что тревожиться не стоит – осмотр плановый.

После того как манипуляции эскулапов закончились, артиста в инвалидном кресле выкатили на улицу на прогулку. Прохожие узнали кумира, стали фотографировать, но он не реагировал на окружающих, молчал. Даже создалось ощущение, что Караченцов не осознает, что с ним происходит и где он находится.

Напомним, актер давно и тяжело болен. В ночь на 28 февраля 2005 года на обледенелой дороге Мичуринского проспекта в Москве автомобиль, за рулем которого был Караченцов, попал в аварию. С черепно-мозговой травмой актера доставили в Институт Склифосовского, он пролежал в коме 26 дней.

После длительного процесса выздоровления стало ясно, что о продолжении карьеры можно забыть. А ровно через 12 лет Караченцов снова попал в ДТП, после которого у него обнаружили затемнение в легком. На повторное обследование Поргина отвезла артиста в Германию.