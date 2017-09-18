Максакова ответила на дерзкие нападки Собчак

Оперная певица отреагировала на выпад светской львицы через полгода. Она ждала так долго, чтобы предъявить реальные дела.

На живущую в Киеве Марию Максакову со всех сторон сыплются камни. Даже Ксения Собчак не осталась в стороне и публично заявила, что на Украине оперная дива больше никому не нужна. "Жить она привыкла открыто, красиво и ярко, среди множества друзей. Рано или поздно ей захочется общаться, гастролировать, петь и даже, возможно, строить личную жизнь, которая так трагически оборвалась. Конечно, делать это она может не в Киеве, а только в России. Но принять ее Россия сможет только в том случае, если Маша откажется от всех сказанных сгоряча слов и таким образом отречется от своего мужа", – уверяла Собчак.

"Сложно сказать, почему Собчак решила, что я не смогу жить в Украине, – вздыхает Максакова. – После ее заявления прошло уже полгода, многое стало понятно, и сейчас я могу ответить ей делами. В марте отвечать было нечем. Мы с Собчак давно знакомы, у нас хорошие взаимоотношения. Она всегда производила впечатление умного и проницательного человека. Поэтому мне непонятно, почему она дала такой прогноз. У меня даже возникают сомнения: было ли это ее личное мнение? Тогда я никак не отреагировала на ее заявление. Мне кажется, это тот случай, когда отвечать нужно поступками, а не бросать слова на ветер".

"Украина не просто протянула мне руку в самый сложный момент жизни, а дала все, что было у меня в РФ, только еще лучше", – уверяет Мария. "Собчак заявила, что я привыкла к яркой жизни. Но кто сказал, что в Украине нельзя жить ярко? За прошедшее время я приняла участие в целом ряде интересных мероприятий. В частности, была на открытии Одесского кинофестиваля, в Киеве и Львове провела презентацию своей детской книжки. Речь же не только о каких-то светских тусовках – здесь хватает увлекательных интеллектуальных мероприятий", – цитирует Максакову "Гордон".