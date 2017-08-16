Голубкина и Ливанов изменили семейный статус

Отныне Мария Голубкина и Борис Ливанов считают себя свободными. Вся информация о предстоящей свадьбе была удалена из социальных сетей обоих актеров.

Еще недавно возлюбленные собирались пожениться. Пара заявила о своих намерениях в передаче "Секрет на миллион". Артисты утверждали, что приняли решение обвенчаться. Друзья и знакомые радовались за пару, так как они смогли наконец-то обрести счастье. Мария даже переехала жить к Борису.

Однако спустя время начали ходить слухи о расставании пары. Их спровоцировал пост Ливанова, в котором он написал: "Счастливо оставаться, милая Маша". Сама Голубкина пояснила журналистам, что они поссорились, но отношения не разрывали. По словам Марии, иногда у них, как и во всех парах, происходили небольшие конфликты.

Публикация от ГОЛУБКИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА (@golubkina1973) Фев 3 2017 в 12:53 PST

Недавно возлюбленные поменяли информацию в графе "семейное положение" в социальных сетях. Ранее у каждого из них было написано, что он помолвлен. Теперь же Ливанов "без пары", а Голубкина и вовсе убрала все данные.

Поклонники надеются, что несостоявшиеся супруги еще помирятся, покуда они не удалили друг друга из списка "друзей". Ранее Мария утверждала, что торжество было перенесено лишь из-за того, что им нужно было еще раз все обдумать, прежде чем вступать в брак.

Напомним, Мария и Борис были знакомы со студенческих времен, но не общались много лет. После освобождения Ливанова из тюрьмы они начали переписываться в социальных сетях, а потом поняли, что испытывают друг к другу чувства.

Многие пользователи Сети изначально называли отношения Марии и Бориса пиар-романом. Люди считали, что актриса привлекает внимание к своей персоне, так как у нее новый проект – Голубкина играет в спектакле "Хрустальный дворец".