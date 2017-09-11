Голубкина о ночи с Ливановым: Такого у меня еще не было

Актриса Мария Голубкина дала откровенное интервью, в котором рассказала об отношениях с Борисом Ливановым. Артистка сделала неожиданное признание после долгого ночного разговора с ним.

Отношения Марии Голубкиной и Бориса Ливанова продолжают будоражить умы журналистов и прочей заинтересованной общественности. В частности, работники СМИ никак не могут до конца разобраться, разошлись ли Голубкина и Ливанов. А если нет, то будет ли свадьба. А если будет, то когда.

Мария внесла некоторую ясность. "Я начала дружить с Борисом Ливановым. Это моя главная новость лета. И благодаря этой дружбе, нам удалось переделать столько дел! Он своих, я – своих", – поведала актриса. В частности, Голубкина сдала дом и переехала в свою квартиру, а Ливанов разобрал рукописи.

Мария призналась, что обожает подолгу разговаривать с Борисовм по телефону. "Вчера, кстати, мы с Борей поставили рекорд: мы с ним проговорили 13 часов по телефону. Я разговаривала ночью, в номере. И утром вышла соседка, которая проинформировала: "Все слушала". В ответ я сказала: "Простите, я выражалась эмоционально, наверное?" Ну, 13 часов – это нехило. У меня такого еще не было. Я даже с подругами, по-моему, больше шести часов не разговариваю", – цитирует Марию Голубкину Woman Hit.

Что касается свадьбы, актриса дала понять, что это случится еще не скоро. "Свадьба – это понятие экономическое. Для этого надо, что бы все было налажено. Сначала надо раздать все долги, чтобы друг на друга что-то вешать. Правильно? Надо сначала дела привести в порядок. А потом уже, когда все будет хорошо, думать о свадьбе. К тому же, у нас, у православных, какая традиция: дружить надо три года. А человек только ко второму году хорошо раскрывается. Несмотря на то, что мы знакомы с Борей с детства, не факт, что надо потом жениться. Потому что в нашем возрасте уже надо так жениться, чтобы потом не разводиться. Поэтому это должно быть на сто процентов, над этим надо очень долго думать. Я очень серьезно к этому отношусь, это не шутки", – объяснила актриса.