Рудковская оказалась лишней на собственном венчании

Яна Рудковская и Евгений Плющенко обвенчались. В Сеть попал первый кадр с таинства, на котором, по мнению некоторых фанатов, продюсер выглядит одинокой.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко решились на венчание спустя восемь лет после регистрации брака. Священный обряд прошел в одном из столичных храмов. Примечательно, что в церкви присутствовали только члены семьи и близкие друзья.

Как компетентно сообщает Life.ru, приготовления к венчанию начались за час: храм украсили цветочными композициями из белоснежных пионов и роз. Ушлые журналисты умудрились даже раздобыть фотографию с места событий. На снимке Плющенко и Рудковская запечатлены стоящими на ступенях храма. Евгений обнимает, предположительно, священнослужителя (то ли в знак приветствия. то ли – благодарности), а Яна стоит в некотором отдалении. Пару снимает мужчина на камеру. Сама фотография сделана явно из кустов (или наверняка из засады).

Публикация от SUPER (@super.ru) Сен 15 2017 в 3:26 PDT

Пользователи Сети уже прокомментировали венчание. причем. по мнению некоторых зрителей, Рудковская получилась на фото грустной и одинокой. "Яна так печально опустила голову, пока Женек в объятьях какого-то мужика) Явно лишняя на этом праздник жизни", "По ходу сохраняют брак", "а почему Женя обнимается не с Яной, а с каким-то мужиком?????", "А что за половая тряпка вместо платья у нашей парикмахерши? Женя, беги пока не поздно", "Оператор кустом притворился?)", "Не жизнь а вечное шоу", "Это, конечно, мое личное мнение, но если бы это было искреене, то о таинсиве никто и не знал кроме самых близких. А это....к вечеру увидим миллион фото и видео. Но такая у Яночки работа и Большого Спортсмена потихоньку втягивает", – высказались пользователи интернета.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Сен 15 2017 в 5:02 PDT

Ранее о венчании Плющенко и Рудковской высказался телеведущий, шоумен Андрей Малахов. "Казалось бы, еще недавно я гулял на их свадьбе, но, оказывается, прошло уже восемь лет! И в церкви в этот день обязательно будет стоять рядом с родителями маленький Саша Плющенко, известный всем как Гном Гномыч. Я предложил Яне организовать прямое включение с венчания, но она отказалась, отметив, что это будет очень личное мероприятие", – сообщил Малахов.