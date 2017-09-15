Рудковская оказалась лишней на собственном венчании
Яна Рудковская и Евгений Плющенко решились на венчание спустя восемь лет после регистрации брака. Священный обряд прошел в одном из столичных храмов. Примечательно, что в церкви присутствовали только члены семьи и близкие друзья.
Как компетентно сообщает Life.ru, приготовления к венчанию начались за час: храм украсили цветочными композициями из белоснежных пионов и роз. Ушлые журналисты умудрились даже раздобыть фотографию с места событий. На снимке Плющенко и Рудковская запечатлены стоящими на ступенях храма. Евгений обнимает, предположительно, священнослужителя (то ли в знак приветствия. то ли – благодарности), а Яна стоит в некотором отдалении. Пару снимает мужчина на камеру. Сама фотография сделана явно из кустов (или наверняка из засады).
Пользователи Сети уже прокомментировали венчание. причем. по мнению некоторых зрителей, Рудковская получилась на фото грустной и одинокой. "Яна так печально опустила голову, пока Женек в объятьях какого-то мужика) Явно лишняя на этом праздник жизни", "По ходу сохраняют брак", "а почему Женя обнимается не с Яной, а с каким-то мужиком?????", "А что за половая тряпка вместо платья у нашей парикмахерши? Женя, беги пока не поздно", "Оператор кустом притворился?)", "Не жизнь а вечное шоу", "Это, конечно, мое личное мнение, но если бы это было искреене, то о таинсиве никто и не знал кроме самых близких. А это....к вечеру увидим миллион фото и видео. Но такая у Яночки работа и Большого Спортсмена потихоньку втягивает", – высказались пользователи интернета.
Ранее о венчании Плющенко и Рудковской высказался телеведущий, шоумен Андрей Малахов. "Казалось бы, еще недавно я гулял на их свадьбе, но, оказывается, прошло уже восемь лет! И в церкви в этот день обязательно будет стоять рядом с родителями маленький Саша Плющенко, известный всем как Гном Гномыч. Я предложил Яне организовать прямое включение с венчания, но она отказалась, отметив, что это будет очень личное мероприятие", – сообщил Малахов.
Дарья Антонюк рассказала о закулисье главного вокального проекта страны
Вскрылись нелицеприятные подробности жизни артистки
Мальчик впал в кому после роковой ошибки доктора
Хоккеист обратился к болельщикам с неожиданным признанием