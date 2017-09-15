Хитрая Рудковская ни копейки не потратила на венчание

Стали известны подробности венчания одной из самых красивых пар шоу-бизнеса фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. На торжестве светская львица выглядела как королева.

Таинство состоялось спустя восемь лет брака. Рудковская отметила, что инициатива венчания исходила от мужа. "Сегодня состоялось важное событие в нашей жизни. Мы с Янчиком повенчались!" – рассказал своим поклонникам олимпийский чемпион. "Мы вместе десять лет, женаты восемь лет, и мы очень счастливы, что сегодня сделали этот важный шаг в нашей жизни", – поделился Плющенко в своем микроблоге.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Сен 15 2017 в 6:48 PDT

Опубликовала снимки с важного события на своей страничке в Instagram и Яна. "Сегодня было одно из самых важных событий в нашей жизни, мы совершили Таинство Венчания. Спасибо всем за поздравления, мы очень счастливы", – написала Рудковская, выложив фото из Храма.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Сен 15 2017 в 7:04 PDT

Примечательно, что на свое венчание звездная пара не потратила ни рубля, передает сайт "Комсомольская правда". Организовать праздник супругам помогли друзья и партнеры. Два роскошных наряда Яне, видимо, тоже предоставили бренды. Платье цвета античной розы специально для Рудковской сшила креативный директор Dior Haute Couture Мария Грация Кьюри.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Сен 15 2017 в 5:02 PDT

Вместо фаты в храме на знаменитости была накидка с капюшоном. Второе платье от дизайнера Юлии Яниной продюсер надела уже на праздничном ужине.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Сен 14 2017 в 11:33 PDT

Напомним, ранее о венчании Плющенко и Рудковской высказался телеведущий, шоумен Андрей Малахов. "Казалось бы, еще недавно я гулял на их свадьбе, но, оказывается, прошло уже восемь лет! И в церкви в этот день обязательно будет стоять рядом с родителями маленький Саша Плющенко, известный всем как Гном Гномыч. Я предложил Яне организовать прямое включение с венчания, но она отказалась, отметив, что это будет очень личное мероприятие", – сообщил Малахов.