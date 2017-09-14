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Киркоров в Сочи пригрел на груди Пугачеву

Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru
Певец явил общественности самое дорогое. И снова удивил умением стильно одеваться.

Продолжение: На Первом канале со скандалом закрыли "Жди меня"
прочитано 1977 раз

В Сочи завершается 16-й конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Прежде его музой была Алла Пугачева. Но уже два года она не приезжает – говорит, что хочет, чтобы публика по ней соскучилась. Поэтому в этот раз музой конкурса молодых исполнителей стал бывший супруг Примадонны – Филипп Киркоров. "Я и Басков – две главные дивы страны", – пошутил артист.

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Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Впрочем, в действительности поп-король так не считает. "Муза есть, была и будет одна – это великая Алла Пугачева, – заметил певец в эксклюзивном интервью Dni.Ru. – Она всегда с нами, даже если физически не присутствует. Сегодня именно поэтому я пришел в футболке с ее портретом".

Этой  майкой артист очень дорожит, чуть ли не спит в ней. Вещь эксклюзивная, как и все у артиста, сделана на заказ. Артист словно согревает Пугачеву теплом своего большого тела.

 "Филипп, вы на этой "Новой волне" были самым стильным!" – похвалил его корреспондент Dni.Ru. "Спасибо, значит, у вас хороший вкус! Ну а где мне еще выгуливать 20 чемоданов модных нарядов? Не повезу же я их на гастроли во Владивосток!" – ответил Филипп.

Рассказал Киркоров и о том, как провели время на Черноморском побережье его дети. "Здесь масса развлечений – парки аттракционов, музеи. Но Аллу-Викторию и Мартина постоянно тянуло и влекло на сцену, они спешили занимать места в зале, рвались за кулисы. И мне это очень нравится", – улыбнулся певец.

Автор: Феликс Грозданов14 сентября 2017, 17:04
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Аллегрова вышла на сцену в халате

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