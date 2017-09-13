53-летняя Маша Распутина сбежала от деспотии мужа

Певица призналась, что не обошлась без помощи близкого друга. Он сломал супруга артистки.

Центральным событием конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи стал четырехчасовой вечер-трибьют Филиппа Киркорова, где его песни исполняли звезды российской эстрады. Маша Распутина спела хит "Роза чайная", причем два раза подряд – соло и дуэтом с поп-королем.

После выступления артистка пообщалась с корреспондентом Dni.Ru. "Я давно не выходила не сцену, не ездила на гастроли. Это все из-за мужа. Он запрещал мне работать, не отпускал из дома. Киркорову пришлось его упрашивать позволить мне спеть в Сочи, уговаривать", – пожаловалась она на семейную деспотию.

"Филипп предложил мне сделать совместный концертный тур, но опять-таки все зависит от мужа. Он тут же стал спрашивать, надолго ли меня придется отпустить, – продолжила Распутина. – Надеюсь, Киркоров его все-таки уломает".





Рассказала Маша и о своем быте. "Я крутая дома, – заверила она. – Как на сцене крутая, так и вне ее. Супруг мне завтрак не приносит, он занятой человек. А вот я могу побаловать. Яичницу, например, умею делать. Для всего остального у нас есть персонал – они и стирают, и готовят. Я только пыль могу по настроению протереть, у меня и щеточка есть специальная. А еще обожаю шопинг – покупаю платья, кастрюли..."





"Маша, а деньги на шопинг и роскошные наряды откуда, если Вы не выступаете и пластинки на продаете?" – изумился корреспондент Dni.Ru. "Тело мое – платье мужа!" – не растерялась 53-летняя певица и взмахнула подолом одеяния, в котором походила на взрослую Мальвину.



