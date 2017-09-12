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Эстрадный дебют детей Киркорова произвел фурор

Филипп Киркоров с детьми. Фото: Алексей Алов
Пятилетние малыши вышли на сцену "Новой волны" в Сочи. Кажется, отец волновался сильнее Аллы-Виктории и Мартина.

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Центральное событие конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи – вечер-трибьют Филиппа Киркорова, где его песни исполнят звезды российской эстрады. Самыми юными участниками концерта стали дети поп-короля – пятилетние Алла-Виктория и Мартин, которые произвели фурор.

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Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

В девять утра малыши уже были на репетиции. Не каждому взрослому под силу такой подвиг. "Я сам никогда не репетирую утром, потому что голос еще спит, не звучит", – признался Киркоров побывавшему на прогоне корреспонденту Dni.Ru.

Репетировали дети Филиппа 20 минут – слишком уж волнительный этот дебют на большой сцене перед многотысячным залом. Звездный папа наблюдал, как наследники слушают команды режиссера, помогал им занять нужное место на сцене. Словом, волновался больше юных артистов.

Филипп Киркоров с детьми. Фото: Алексей Алов

"Я спросил, какую из моих песен им хотелось бы исполнить, и выбор оказался неожиданным – они захотели выйти с песней "Зайка моя" – заявил Филипп в эксклюзивном интервью Dni.Ru. – Я сильно нервничал, ведь дети, хотя и живут в артистической среде, до сих пор видели сцену или из зала, или из-за кулис. Вышли они на нее впервые".

Рассказал артист и о том, с кем дружат и кого любят малыши. "Они очень радуются, когда в гости приезжает их крестный Андрей Малахов, могут часами с ним возиться, – улыбнулся Киркоров. – Дружат с дочерью Жасмин Маргаритой, с которой ходят в один детский сад, и с дочкой Алсу Микеллой".

Филипп Киркоров с детьми. Фото: Алексей Алов

Напомним, что мать Филиппа была ведущей концертов, его тетя Мари – оперная певица, а отец – легендарный болгарский артист, вошедший в число участников трибьюта. Так что детям поп-короля сам бог велел продолжить музыкальную династию.

Автор: Феликс Грозданов12 сентября 2017, 11:42
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