Киркоров привез в Сочи 20 чемоданов нелепых нарядов

Певец поразил костюмами за сотни тысяч евро. Он стал самым заметным во всех смыслах участником "Новой волны-2017"

В Сочи стартовал международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Филипп Киркоров приехал на смотр с особой миссией. В Олимпийском парке в этом году состоится его большой творческий вечер – трибьют-концерт. Хиты поп-короля будут перепевать знаменитые артисты – коллеги и друзья.

А концерт открытия, а день кино, где артисты представляли шлягеры из кинофильмов! Киркоров был приглашен выступить на самых знаковых вечерах "Новой волны". "Я привез с собой 20 чемоданов одежды, – шокировал певец корреспондента Dni.Ru. – А как иначе? Я же должен удивлять зрителей, давать им возможность обсудить меня, мои образы. Поэтому и вооружился, что называется, до зубов".

"Любой фестиваль – это огромная работа музыканта, режиссер, осветителя, – продолжает певец. – А артист должен подобрать костюму в соответствии с исполняемой песней, погодой, декорациям. Например, на дне кино на "Новой волне" мне предстояло исполнить песню "В саду Эдемововом" из кинокартины "Любовь в большом городе-2". Поэтому я выбрал дорогой костюм в таком стиле – от прекрасных дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана". Правда, некоторые зрители сочли вид артиста комичным и нелепым.





Певец признался, что всегда свой образ создает сам. "Стилисты добавляют мелкие детали, штрихи. Но костюм я всегда продумываю сам – под настроение и тот образ, который хочу создать на сцене", – улыбнулся поп-король.

