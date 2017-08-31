50-летний Киркоров помолодел и принарядился

Певец выглядит как подросток. Он любит стильно одеваться и удивлять.

Уже 22 года на волнах "Русского радио" звучат лучшие отечественные песни. Филипп Киркоров – безусловный лидер по частоте появления в эфире, по количеству исполненных за это время хитов и по числу наград "Золотой граммофон", которые ежегодно вручает радиостанция.

Поэтому поп-король не мог не прийти на ее день рождения. За процветание любимой радиоволны бокалы поднимали на волнах речных – праздновали в элитном яхт-клубе.

Киркоров поразил – как всегда, впрочем! – нарядом. 50-летний артист выглядел как подросток – стильно, дерзко. Он, кажется, даже помолодел!Темно-синие джинсы с модным браш– и дестрой-эффектом (потертости и дырки), кожаная куртка с аппликациями, белая футболка и кроссовки – весь модный look Киркорова из актуальной коллекции немецкого дизайнера Филиппа Плейна. С 2004 года он создает "любой стиль, кроме скучного".

Этот дизайнер стал одним из первых использовать в отделке одежды черепа, на что его вдохновил любимый киноперсонаж Джек Воробей. Поэтому в коллекциях кутюрье чувствуется нечто пиратское с элементами готического стиля. В одежде от Филиппа Плейна всегда присутствуют металлизированные детали, различные виды экзотической кожи, он экспериментирует с материалом и формами, классический крой сочетает с элементами других стилей.

За эту необычность яркий Киркоров и любит Плейна. "Многие коллекции первых линий я покупаю прямо с подиума, – рассказал певец. – Артист должен каждый раз появляться в новых костюмах. Не в моих традициях приходить на съемку программы в вещи, которую зрители уже раньше видели. Люблю удивлять и возможно, поэтому я три десятилетия и популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню. Но все это стоит денег, да и квартира на Таганке в итоге превратилась просто в склад вещей. Причем 90% одежды там – новая, с бирками, от потрясающих дизайнеров, вещи которых практически невозможно купить".