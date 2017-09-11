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Капризная Дана Борисова довела Леру Кудрявцеву

Дана Борисова и Лера Кудрявцева. Фото: dni.ru
В распоряжении Dni.Ru оказались уникальные кадры со съемок программы "Секрет на миллион" на НТВ. Из видео становится понятно, что у ведущей шоу Леры Кудрявцевой и ее новой гостью Даны Борисовой получился довольно жесткий диалог, а на некоторые вопросы лечащаяся от наркозависимости звезда просто отказалась отвечать.
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Вся страна с замиранием сердца следила за перипетиями судьбы телеведущей Даны Борисовой. После продолжительной алкогольной зависимости она попала в наркотическую, из которой самостоятельно выбраться уже не смогла. Впервые после курса интенсивной реабилитации звезда готова поделиться самым сокровенным.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Сразу после прилета из Таиланда Дана Борисова даст интервью Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. Сама передача выйдет 16 сентября в 17:00, однако в распоряжении Dni.Ru оказались уникальные кадры со съемок шоу, которые уже сейчас позволяют оценить накал страстей в студии.

На записи видно, что Дана Борисова отказывается отвечать на некоторые вопросы, а несколько раз порывается и вовсе уйти из студии. В частности, возмущение звезды вызвал вопрос "Где Дана Борисова прятала запрещенные препараты от матери?".

К слову, мать Даны Борисовой, с которой телеведущая до сих пор находится в сложных отношениях, также присутствует в студии. Она расскажет о своей боли, ведь именно она решилась на отчаянный шаг – определить страдающую от зависимости дочь в клинику. Пришел на съемки и отец, который впервые за долгое время смог обнять родную дочь.

Капризная Дана Борисова, судя по видео, сильно утомила Леру Кудрявцеву. "Я не могу уже", – признает она после очередной выходки гостьи.

Автор: Геннадий Куприянов11 сентября 2017, 20:23
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