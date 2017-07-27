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Что стало с лицом Даны Борисовой

Дана Борисова. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomohov
Дане Борисовой позволили раз в два дня пользоваться мобильным телефоном. Теперь она сможет чаще выходить на связь со своими родственниками. Недавно звезда отправила сообщение бывшему мужу Максиму, который сейчас занимается воспитанием их общей дочери Полины. В Instagram ведущая разместила сообщение, адресованное экс-супругу.

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"Я очень изменилась. Люди меняются, мои дорогие, у меня свет изнутри, и лицо прямо светится. Я очень скромная стала, но и твердая. Верить стала не для галочки, не для отчета. Я просто совсем не была религиозной никогда и посмеивалась над людьми, если честно. Я сама к этому пришла. Сначала просто молилась, просила помочь мне уснуть, я так мучилась, что спать не могла. Это просто кошмар какой-то. Я даже шаги про Высшую силу все пропускала, думала, не для меня все это. Сейчас все изменилось, не буду дальше хвастаться, я мужественна, тверда и счастлива. Это главное. Очень счастлива. Вот так. Что думаешь?" - опубликовала откровенный пост блондинка.

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Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Дана также отметила, что очень ждет звонка от дочери, которую она назвала "самой красивой и любимой". Видимо, Максим основательно занялся воспитанием девочки. Сейчас Полина, у которой прежде были проблемы с иностранным языком, живет и учится в Англии и начала заниматься теннисом.

Телеведущая гордится успехами девочки и пока не планирует забирать ее у отца. Не так давно Борисова записала обращение к ней, в котором просила не забывать ее: "Полиночка, родная девочка! Я была очень рада тебя услышать три дня назад. Спасибо твоему папе Максиму, который дал нам с тобой поговорить. Наверное, вы думали, что про меня лучше забыть, потому что я наделала очень много ошибок, и я перед тобой, правда, виновата. Но, пожалуйста, не забывайте меня".

Напомним, Дана Борисова по-прежнему лечится от наркозависимости в Таиланде. Блондинка регулярно рассказывает о своих успехах в социальных сетях. Судя по всему, курс реабилитации пошел ей на пользу. Телезвезда верит, что после окончания лечения сможет жить в гармонии с собой и окружающими.

Автор: Василиса Моргунова27 июля 2017, 14:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ведущая Дана Борисова сыграла свадьбу

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