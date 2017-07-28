Тайный брак Голубкиной и Ливанова

В беседе с журналистами Мария Голубкина сообщила о примирении с Борисом Ливановым и призналась, что обдумает вариант тайного бракосочетания. Актриса заявила, что на свадьбе не будет ни ресторана ни платья.

С самого начала журналисты и прочая заинтересованная общественность подозревали, что объявившие о романе и скорой свадьбе Мария Голубкина и Борис Ливанов просто шутят. Их догадки утвердились после того, как наследник прославленного актера намекнул, что их отношения с Марией "шалость". Однако сама Голубкина заявила, что у них "все нормально" и "никто не расставался", а их разъезд это временно.

"Мы немножко поругались. Потом помирились. Бывает. Мы решили публично выкладывать все наши личные отношения – каждую размолвку. На самом деле у нас все нормально. Просто так получилось. У нас то так, то эдак. Но мы еще ни разу серьезно не поссорились. Нам вообще классно. Нам нравится, что мы наши отношения вывели в публичность, что нас обсуждают", – призналась Голубкина.



Мария высказалась и о свадьбе. "Разве женятся вот так: два месяца пожили вместе – и в загс? Надо сначала друг друга узнать, вот это все. Сразу же взрослые люди не женятся. Теперь будем долго-долго дружить, а потом поженимся – через три года. Сразу нельзя жениться", – сообщила Голубкина то ли в шутку, то ли всерьез.

Актриса рассказала, что друзья неоднозначно относятся к ее отношениям с Ливановым. Иван Охлобыстин очень любит их, а Михаил Ефремов назвал Марию и Бориса дураками. "Хулиганы и дурачье. Это нам все друзья говорят. А мы отвечаем: "А вот так!" Родители наши в шоке и пока не хотят с нами разговаривать", – поведала Мария.

Исходя из такого положения дел, не исключена возможность тайной свадьбы Ливанова и Голубкиной. Мария призналась, что их с Борисом бракосочетание будет нетипичным. "Когда будем жениться, никакого ресторана не будет, никакого платья не будет, да и никто не узнает об этом на самом деле", – цитирует актрису Woman`s Day. При этом Голубкина отметила. что не знает. что будет дальше.

Камнем преткновения у влюбленных является быт. "Это очень тяжело – взрослым людям ужиться вместе. Нам по 43 года. Мы много лет жили поодиночке. Каждый привык к своему укладу жизни. Даже в кровати лежать удобнее одному. Надо потратить годы, чтобы это перестроить. При этом все наши дети, матери и отцы довольны и говорят, чтобы мы жили вместе. Мы уживемся все равно, потому что мы с Борей друг друга любим. Я очень Боречку люблю, очень. Я его понимаю", – объяснила Голубкина. Однако за что к ней хорошо относится Борис Ливанов, она не знает.