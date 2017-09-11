Жасмин сообщила о болезни дочери

Певица оставила ребенка ради светской тусовки. А девочка расплакалась из-за поступка мамы: малышка не поняла, почему ее не взяли на море.

Певица Жасмин сияет на красной дорожке "Новой волны", позирует фотографам, раздает интервью, меняет наряды и блещет на сцене. А дома ее ждет пятилетняя дочь Маргарита. Девочка серьезно больна, поэтому составить компанию звездной маме не смогла.

"Я хотела взять детей с собой в Сочи, но Маргарита сильно заболела. Пришлось поменять планы и на "Новую волну" ехать одной, а дочку оставить в Москве, – рассказала певица Dni.Ru. – Маргарита увидела в Instagram у Филиппа Киркорова, что его дочь Алла-Виктория приехала на конкурс с ним. Увидела и очень расстроилась, ведь они ходят в один детский садик и дружат. "Мамочка, ну почему же Алла-Виктория там, а я в Москве?" – хныкала дочка. А ей объяснила: "Ты же с высокой температурой и кашлем. Должна понимать, что ехать со мной не могла".



Жасмин заверила, что элитарность дошкольного образовательного учреждения ей была не важна – мол, сад простой, в нем занимаются дети из разных слоев населения. "Когда мы отдавали туда Маргариту, не знали, что в тот же сад ходит дочь Киркорова, – улыбнулась артистка. – В садике учат английскому языку, хореографии".

Помимо Маргариты, у певицы есть еще двое детей – десятилетний Михаил и полуторагодовалый Мирон. "Мирон очень маленький, поэтому на гастроли его не беру пока. Может, в дальнейшем получится", – отметила Жасмин.

