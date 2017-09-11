Жасмин сообщила о болезни дочери
Певица Жасмин сияет на красной дорожке "Новой волны", позирует фотографам, раздает интервью, меняет наряды и блещет на сцене. А дома ее ждет пятилетняя дочь Маргарита. Девочка серьезно больна, поэтому составить компанию звездной маме не смогла.
Жасмин заверила, что элитарность дошкольного образовательного учреждения ей была не важна – мол, сад простой, в нем занимаются дети из разных слоев населения. "Когда мы отдавали туда Маргариту, не знали, что в тот же сад ходит дочь Киркорова, – улыбнулась артистка. – В садике учат английскому языку, хореографии".
Помимо Маргариты, у певицы есть еще двое детей – десятилетний Михаил и полуторагодовалый Мирон. "Мирон очень маленький, поэтому на гастроли его не беру пока. Может, в дальнейшем получится", – отметила Жасмин.
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