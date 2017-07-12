Певица Жасмин: Для детей я плохая
У певицы Жасмин трое детей – Михаил, Мирон и Маргарита. Михаил учится в МГИМО, но артистка настаивает, чтобы сын искал работу. "Он говорит: "Мама, я учусь. Кто меня возьмет, студента?" Но я знаю: если есть желание, варианты всегда найдутся. Надеюсь, что осенью этот вопрос решится. "Тебе скоро 20 лет исполнится, – убеждаю его. – Считаю, что ты сам должен зарабатывать на карманные расходы". Он смотрит на меня и отвечает: "Я с тобой полностью согласен". И меня это радует", – призналась певица.
Ее супруг Илан Шор балует детей и играет в семье роль хорошего полицейского. "Я плохая, а он хороший. Но я не против, если честно, потому что Илан действительно очень редко их видит. Хочет максимально часто баловать, всегда улыбаться им. Прекрасно это понимаю и поддерживаю. Нас с братом тоже воспитывала мама, для меня это норма. Мама была очень строгой, а папа всегда баловал и фактически носил на руках", – пояснила звезда.
Своего мужа Жасмин считает идеальным. "С ним комфортно. Он заботливый: всегда думает наперед, спросит, как и что нужно. Все, что касается детей, продумано до мелочей. Даже с перебором, я бы сказала. Он очень чуткий, большой романтик в душе, что немаловажно для женщины. Всегда делает сюрпризы. Допустим, побыли мы с ним в Кишиневе. Приезжаем в Москву, а нас дома ждут шарики – от папы. Маргарите – розовые, Мирону – голубые. Мне – цветы. И это, конечно, очень трогательно. Ну и потом, в любых ситуациях, даже сейчас, я чувствую себя с ним как за каменной стеной. Честное слово! Так и должно быть", – цитирует певицу "Телепрограмма".
Разлука с любимым ее не смущает. "Мне кажется, все наоборот: когда люди постоянно рядом, становится тяжеловато. А у нас с мужем вечный конфетно-букетный период. Мы дорожим каждой встречей, каждым свиданием. И это большой плюс для наших отношений", – отметила артистка.
Напомним, что Илан Шор провел под арестом около года, после чего был помещен под судебный контроль. Его адвокат назвал приговор чересчур суровым и подчеркнул: предприниматель явился с повинной и согласился пойти на сделку со следствием. Благодаря показаниям Шора, назвавшего имена конкретных бенефициаров, удалось раскрыть преступную схему.
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