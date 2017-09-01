Меньшова о Галкине: О притирке друг к другу говорить рано

Юлия Меньшова откровенно рассказала Dni.Ru, какие отношения у нее сложились с соведущим программы Первого канала "Сегодня вечером" Максимом Галкиным. По ее словам, они еще в процессе формирования.

"Пока записали только две программы, и еще рано говорить, что мы окончательно освоились, притерлись друг к другу. Наши роли до конца еще не распределились, много импровизации, – поделилась Юлия. – С другой стороны, чисто техническое разделение труда бессмысленно. Условно говоря: Максим отвечает только за шутки, я – за душевность. Или наоборот".

"Если ведущие – это партнерский тандем, то нет нужды вбивать такого рода четкие колышки", – считает она. "Мы интуитивно распределяем между собой нагрузку по ведению. Я – человек театральный и знаю, что такое сценическое партнерство, как хорошее, так и плохое", – заключила ведущая передачи. По ее признанию, с мужем Пугачевой они очень сблизились и отлично сработались.

Напомним, Максим Галкин и Юлия Меньшова, которые будут вести вместо Андрея Малахова программу "Сегодня вечером" на Первом канале, сняли ролик. Они рассказали, что будут зажигать на субботнем ток-шоу. "Уже завтра! Не пропустите!" – проанонсировал артист программу в своем Instagram.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Сен 1 2017 в 1:51 PDT

Максим и Юлия пообещали, что скучно точно не будет. "Теперь каждую субботу с вами будем мы – Юлия Меньшова и Максим Галкин", – заявили ведущие в трейлере ток-шоу. "В общем, зажжем. Ну, как умеем", – заявили они.

Тема первого выпуска передачи – шоу "Голос". В студию придут главный продюсер музыкального проекта Юрий Аксюта, наставники разных сезонов и участники. Кроме того, состоится и антибаттл Максима Галкина и Басты.