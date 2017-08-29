Стало известно о связи Галкина и Меньшовой

Уход Андрея Малахова с Первого канала повлек неожиданные последствия. По некоторой информации, Максим Галкин и Юлия Меньшова заменят шоумена в передаче "Сегодня вечером".

Согласно сообщениям некоторых СМИ, такие разные телеведущие как Максим Галкин и Юлия Меньшова соединятся на шоу покинувшего Первый канал Андрея Малахова "Сегодня вечером". В кулуарах "Останкино" говорят, что Галкин и Меньшова будут вместе вести передачу. В данный момент готовится новый формат вечернего шоу выходных и начинаются съемки первых выпусков, передает Super.

Напомним, о закрытии шоу Юлии Меньшовой "Наедине со всеми" стало известно в начале августа. Позже телеведущая подтвердила информацию. "Хотелось бы, конечно, продлить интригу, но поползли дурацкие слухи, придется расколоться чуть раньше. Да, это правда, программа " Наедине со всеми" закрыта. Но это неправда, что программу закрыло руководство канала. Это было исключительно мое желание и настоятельная просьба. За 4 года в эфире мы сняли 600 выпусков, и это была очень трудная работа, хотя и бесконечно интересная. Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину, и снижала свое качество. В связи с этим, мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта", – сообщила Меньшова в своем Instagram.

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Апр 8 2017 в 12:50 PDT

Причем уже тогда Юлия дала понять, что приступает к запуску другого проекта. "Я никуда не ухожу с Первого канала! Мы договорились о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки. Редакция программы не распущена, а работает на полную катушку. И мы надеемся на новые встречи с вами в новом сезоне, с новыми силами и новыми идеями!" – заявила ведущая, которая, по всей видимости, уже тогда дала согласие на совместную работу с Максимом Галкиным. Каким получится этот тандем, можно только догадываться.