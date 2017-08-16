Меньшова ушла из "Наедине со всеми"

Юлия Меньшова подтвердила информацию о закрытии передачи "Наедине со всеми" на Первом канале. Об этом телеведущая сообщила в своем Instagram.

"Хотелось бы, конечно, продлить интригу, но поползли дурацкие слухи, придется расколоться чуть раньше. Да, это правда, программа " Наедине со всеми" закрыта. Но это неправда, что программу закрыло руководство канала. Это было исключительно мое желание и настоятельная просьба. За 4 года в эфире мы сняли 600 выпусков, и это была очень трудная работа, хотя и бесконечно интересная. Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину, и снижала свое качество. В связи с этим, мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта", – поведала Меньшова.

"Я понимаю, что вы будете сожалеть и будете даже высказывать мне претензии, перечислять потенциальных героев и прочее. Но я уверена, что телевидение сегодня должно быть как никогда динамичным, и нужно уметь вовремя заканчивать проекты, оставляя о них добрую память. Но я никуда не ухожу с Первого канала! Мы договорились о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки. Редакция программы не распущена, а работает на полную катушку. И мы надеемся на новые встречи с вами в новом сезоне, с новыми силами и новыми идеями!", – цитирует Юлию EG.RU.

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Авг 16 2017 в 9:56 PDT

Напомним, недавно стало известно, что Первый канал покидают один за другим самые рейтинговые ведущие. Сперва Андрей Малахов, потом Александр Олешко, затем Тимур Кизяков. Ни один уход не обошелся без шумихи и скандала. До сих пор точно неизвестно, что стало причиной ухода ведущего "Пусть говорят", чего не скажешь про Тимура Кизякова, который сообщил журналистам, что главный канал страны распространяет ложные сведения о его уходе.

"Мы же приняли решение о том, что программа больше не будет транслироваться в пределах Первого канала, еще в мае. У нас есть официальные документы с печатями и подписями. Работать стало больше невозможно. Политика руководства нас перестала устраивать. Передергивание фактов происходит для того, чтобы толпа, не думая, пошла громить. Получается, что не мы гордо ушли, а нас с позором выгнали", – объяснил телеведущий.