Галкин зажигает с Меньшовой

Максим Галкин и Юлия Меньшова, которые будут вести вместо Андрея Малахова программу "Сегодня вечером" на Первом канале, сняли совместный ролик. На нем они рассказали, что будут зажигать на ток-шоу.

"Уже завтра! Не пропустите!", – проанонсировал артист в своем Instagram программу. При этом Максим выложил видео со съемок ток-шоу, где он как всегда искрометно шутит в компании своей соведущей.

Поклонники Максима несказанно обрадовались новому дуэту. "Жду с нетерпением! Вы – двое прекрасных ведущих!", "Чувствую, будет круто и весело", "Ждем-с, уже феерично, легко и непринужденно, весело и чувствуется, все от съемки кайф получают", "Класс... веселые будут значит субботние вечера!!!", "Два таланта вместе, будет интересно с такими прекрасными и любимыми ведущими", "Обязательно будем смотреть", – пишут пользователи.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Сен 1 2017 в 1:51 PDT

Однако не всем понравился дуэт Галкина с Меньшовой. Некоторые считают, что Максим справился бы с этой задачей один. "Ее уже не знают куда засунуть, потому что в дверном проеме держится крепко, сам бы Максим неплохо справился, мне не нравится то, что он не один", "А Меньшова зачем? Максим прекрасно справится сам!!!", "Буду смотреть, хотя Меньшова не нравится!", – высказали свои критические замечания фолловеры.

"Теперь каждую субботу с вами будем мы – Юлия Меньшова и Максим Галкин", – заявили ведущие в трейлере ток-шоу на Первом канале. "Вообщем, зажжем. Ну, как умеем", – пообещали Максим и Юлия.