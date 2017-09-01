Дени Байсаров: Пугачеву бабушкой называть нельзя

Дени Байсаров до сих пор не давал интервью. Поэтому и интересно было пообщаться с неизбалованным вниманием прессы представителем главной эстрадной семьи. Оказалось, Дени простой, веселый и открытый парень, подкупающий огромным обаянием и искренностью. В нем нет и тени заносчивости и снобизма.

Дени, на Ваш взгляд, громкие фамилии Ваших знаменитых бабушки и мамы помогают или скорее мешают Вам по жизни?



Я стараюсь себя реализовать независимо от имен и регалий своих предков. Конечно, принадлежность к такой семье помогает мне в каких-то личных обстоятельствах – это очень мощная опора. Я всегда помню о том, какие великие у меня бабушка и мама, и я не могу их подвести ни при каком условии, они должны мною только гордиться.

В каком возрасте Вы поняли, что у Вас семья непростая, что Вы живете среди легендарных личностей, кумиров миллионов?

Знаете, я всю жизнь жил с этим ощущением. Но четкое осознание того, что меня окружают особенные люди, сложилось примерно лет в пять. Именно тогда я начал слушать диски мамы и Аллы. Это был старый плеер, я надевал наушники, ходил, слушал и подпевал. И в школе на переменах я всегда был с их музыкой. Гордился тем, что у меня такая семья.

Почему же с таким музыкальным окружением Вы тоже не пошли сцену и не стали артистом, не продолжили династию?

Мне больше нравится заниматься бизнесом. И в будущем я всегда с удовольствием помогу своим родным в любых творческих начинаниях.

Как часто Вы сегодня общаетесь со своей легендарной бабушкой?

Всякий раз, как только приезжаю в Москву. Мы собираемся всегда всей семьей. С Аллой я всегда на связи. Не всегда созваниваемся, но постоянно переписываемся.

А как так случилось, что Вы бабушку зовете по имени?

Началось это с Никиты. Он первый стал к ней так обращаться. Ни он, ни я, ни Клава не зовем Аллу бабушкой. Потому что нельзя такую прекрасную женщину называть бабушкой. Она – Алла, Алуся! Она дала мне много ценных советов. Например, учила всегда: "Не давай людям говорить тебе "нет".

Какой из огромного количества спетых Аллой Борисовной хитов Вам нравится больше всех?

Композиция "Из ниоткуда". ( Другое название – "Время течет сквозь пальцы", альбом 2008 года "Приглашение на закат". – Прим. ред.)

О Вашей семье ходит много сплетен, баек, легенд. Как Вы реагируете на небылицы, что сочиняют журналисты?

В подростковом возрасте переживал болезненно. Но потом просто понял, что надо с этим сжиться и свыкнуться. Мы в семье знаем, что правда, а что вымысел. А пресса если пишет, значит, мы нужны и интересны людям, и эту сказку надо продолжать сочинять.