68-летняя Пугачева в коротких шортах похожа на девочку
Алла Пугачева продолжает отдыхать в Юрмале. Рижское взморье, вековые сосны, роскошный особняк – тут есть все для безмятежной неги и счастья. Примадонна, кажется, даже помолодела.
Ее супруг Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал снимок любимой жены и дочери. "Мои девчонки", – лаконично, но емко подписал юморист фотографию.
Пугачева на ней и правда как девчонка: короткие джинсовые шорт-бриджи, джинсовая куртка с клепками, черные кеды из новой коллекции. Законченность образу придает парик – длинные кудрявые волосы. Говорят, певица привезла с собой на прибалтийский курорт чемодан шиньонов и накладок.
"Выгляжу я для своих лет неплохо. Стараюсь мало есть, но плохо получается, – рассказывала Примадонна. – И мое самое большое желание, мой стимул – чтобы дети видели во мне моложавую маму, нежели молодящуюся бабушку".
Поклонники пришли в восторг: "Максим, ну Алла у тебя – пример для подражания", "Модель, самая лучшая!", "Алла Борисовна, с появлением малышей Вы стали еще моложе", "Алла, не старейте будьте всегда такой", "Алла Борисовна перечеркнула все стереотипы и счастлива. А иногда женщина и в 50 старуха!"
Нашлись, конечно, и злопыхатели, которые зашипели: "Алле не идут эти шорты! Живот переходит резко в худой низ, это ужас", "Зона паха
–
некрасиво, неужели не видит себя в зеркало?", "Алла 40 лет в балахонах ходила бесформенных, а буквально год назад стала одеваться как подросток? Какой-то нехороший признак..."
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