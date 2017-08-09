Пескова закрутила роман с французским предпринимателем

Дочь пресс-секретаря Владимира Путина поделилась романтическим снимком с новым возлюбленным. В Instagram Лиза Пескова опубликовала черное-белое фото, на котором целует молодого человека.

Им оказался предприниматель из Франции, Луи Вальдберг. Парочка уже вместе выходила в свет на Каннском кинофестивале, но тогда еще Елизавета не спешила афишировать свои отношения.

По имеющейся информации, Вальдберг планирует с помощью дочери Дмитрия Пескова развивать в России свой бизнес по продаже электрических зажигалок. Девушка недавно стала заниматься продвижением молодежных бизнес-проектов.

"Лол, и она думает, что он любит ее. От хитрый пацан", "Вот чуваку стрельнуло", "Правильно, что нос прячешь", "Че за хмырь это с бородкой козла?", "ШРЕК", – оставили комментарии под снимком Лизы подписчики.

Публикация от самая веселая из депрессивных (@stpellegrino) Авг 8 2017 в 12:55 PDT

Не так давно Елизавета появилась на публике вместе с возлюбленным Юрием Мещеряковым и объявила о помолвке. Но до свадьбы дело так и не дошло. Стоит отметить, что девушка довольно быстро распрощалась с бойфрендом, удалив в соцсетях все совместные фотографии, и тут же нашла замену высокому брюнету. Счастливчиком стал молодой человек по имени Михаил, работающий в сфере образования. Но и он оказался не у дел. Блондинка предпочла русскому Михаилу заморского Луи.

Напомним, в прошлом месяце Елизаввета Пескова сообщила на своей странице в соцсети, что присоединилась к команде "общественной площадки развития и поддержки патриотического воспитания и молодежного предпринимательства в России". Лиза буквально горит энтузиазмом и предлагает всем желающим, у кого есть интересные темы для стартапов, не бояться связаться с ней и коллегами и предложить новые проекты.

Девушка уже провела рабочую встречу с руководством и сотрудниками предприятия ООО Судоремонтный завод "Южный Севастополь", который является одним из является одним из крупнейших предприятий по ремонту, модернизации и переоборудованию судов всех типов и классов и нуждается в помощи.

Правда, интернет-пользователи восприняли это известие в штыки: "Жесть, боль. Не позорьте страну, не лезьте в политику", "Вот когда ты замуж за рабочего судоремонтника (или судостроителя) выйдешь, с обычной зарплатой, когда я увижу тебя в платье подстать зарплаты такого мужа – вот тогда я тебе поверю. А пока жуй лобстеров и не зли народ!", – написали фолловеры. А покуда своего судостроителя Лиза еще не встретила, она наслаждается обществом миловидного француза.