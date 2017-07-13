У Лизы Песковой серьезные проблемы с лицом

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова удивила своими откровениями подписчиков в Instagram. Девушка призналась, что несколько лет страдала из-за заболевания кожи, испортившего ей лицо.

Из-за банальных прыщей над Елизаветой издевались сверстники. Буквально житья ей не давали. Неприятными воспоминаниями Пескова поделилась в микроблоге. Видимо, таким образом блондинка решила помочь людям, страдающим по аналогичной причине.

"С раннего детства я мучилась с проблемной кожей и, как многие подростки, прошла через заболевание "акне" – обычным языком "прыщи". Много прыщей. В интернате во Франции надо мной открыто издевались, – не без содрогания воспоминает дочь пресс-секретаря. – Как в фильмах, я, съежившись, проходила по узкому школьному коридору, останавливаясь, чтобы ответить на вопрос: "Боже, что на твоем лице?"

Пескова в тот сложный период не могла уединиться. "Я жила в комнате с 4 особо "открытыми" девочками, так что утром я вставала за полтора часа до подъема, чтобы замазаться тональником пока все спят, а вечером ждала, пока все уснут, чтобы пойти смыть косметику или делала это первой и не слезала со второго этажа кровати", – рассказала смекалистая Елизавета.

Иногда ей даже приходилось спать с десятью слоями штукатурки. "В московском же пансионе мне просто смотрели в лоб, и только некоторые осмеливались спросить, что же это такое. "Истинно говорю вам: это прыщи. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную", – иронизирует красотка. – Я мучилась 4 года, с 12 до 15 лет, и ничто мне не помогало".

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Июн 11 2017 в 12:46 PDT

От акне Пескову спасали специалисты дерматологической клиники, подобравшие для нее подходящие препараты. "Надо было пропить определенное кол-во мг, а я бросила на последнем месяце лечения из-за кровавой сухости. В итоге, все началось заново и пришлось проходить курс по 2 кругу", – посыпает голову пеплом Лиза.

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Июн 13 2017 в 9:21 PDT

В данный момент она использует комплекс средств и препаратов, чтобы прыщи не вернулись. "Сейчас периодически высыпает, особенно после блинов с Нутеллой", – призналась сладкоежка и добавила, что проблем с мужским вниманием у нее не было никогда.