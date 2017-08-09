Брэд Питт заговорил о самоубийстве

Голливудский актер после развода с Анджелиной Джоли дал откровенное интервью. Брэд Питт рассказал о проблемах с наркотиками и алкоголем.

Брэда Питта и Анджелину Джоли справедливо считали одной из самых красивых пар Голливуда. А теперь, после развода бывшие супруги заново учатся общаться друг с другом ради детей. Первым на связь с журналистами вышел Питт, признавшись в том, что брак развалился из-за его пьянства. "Я пил слишком много водки. Честно говоря, с тех пор как я окончил колледж, я не помню ни одного дня, чтобы я не выпил или не выкурил косяк. Когда у меня появилась семья, я завязал со всем, кроме выпивки. Но в последний год моей семейной жизни все вышло из-под контроля", – поведал о своих пагубных пристрастиях Брэд.

Джоли впоследствии поделилась с прессой своими детскими переживаниями. Когда актриса была совсем маленькой, ее родители развелись. Девочка долго не могла смириться с семейной драмой. "Я не хочу, чтобы мои дети также переживали за меня. Я думаю, если нужно проплакаться — сделай это в ванной, а не перед детьми. Они должны быть уверены, что все будет в порядке. Даже если ты сама совершенно в этом не уверена", – цитирует актрису журнал Vanity Fair.

Но это не помешало звезде потребовать единоличной опеки над шестерыми детьми пары. Джоли мотивировала это тем, что бывший муж мог позволить себе рукоприкладство в адрес детей. Джоли решила разорвать отношения с Питтом после его стычки со старшим сыном Мэддоксом на борту частного самолета.

Сейчас вместе с потомством актриса въехала в новый особняк стоимостью 25 миллионов долларов, расположенный в Лос-Анджелесе неподалеку от дома бывшего мужа. К слову, Питт сообщил, что начал курс лечения: "Я посещал сразу двух психотерапевтов, чтобы наверняка выбрать специалиста, который мне действительно поможет. У меня нет секретов. Мне нечего скрывать. Я пью клюквенный сок и газированную воду. И, поверьте, у меня самый чистый анализ мочи во всем Лос-Анджелесе".

""Я не думаю о самоубийстве или чем-то подобном. В мире все еще много красоты и любви. Все в порядке, это просто жизнь. Первым желанием было постараться удержать ее. Но затем на ум приходит всем известная фраза: "Если любишь – отпусти"", – уверен актер.