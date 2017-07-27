Актрису Анджелину Джоли парализовало

Вышло новое интервью голливудской актрисы Анджелины Джоли. Одна из самых привлекательных артисток современности призналась, что ее парализовало.

Анджелина Джоли украсила обложку свежего выпуска журнала Vanity Fair. Голливудская актриса предстала на фотографиях во всем блеске, однако в интервью призналась, что имеет проблемы с внешностью. У Анджелины развился паралич лицевого нерва, так называемый паралич Белла, а еще она обнаружила, что на голове стало больше седых волос, и кожа иссохла.

"Не знаю точно, что стало причиной – менопауза или просто тяжелый год. Иногда женщины в семье забывают о себе до тех пор, пока здоровье не напомнит им об этом… На самом деле я сполна чувствую себя женщиной, потому что с умом делаю каждый выбор, ставлю семью на первое место, отвечаю за свою жизнь и здоровье. Думаю, именно это делает жизнь женщины полной", – отметила Джоли.

Актриса поведала о своих обычных домашних буднях. Так, за последние девять месяцев Анджелина пыталась быть "хорошей домохозяйкой". "Убирала собачий корм, мыла посуду, читала сказки на ночь – все три дела, надо сказать, получаются у меня все лучше и лучше", – похвасталась Джоли.

С недавних пор актриса и ее многочисленное потомство обитает в Калифорнии, в особняке за 25 миллионов долларов. Анджелина довольна новой жизнью и призналась, что сейчас они все пытаются восстановить "здоровую атмосферу" в семье. "Мы все залечиваем раны, полученные от того, что произошло. Я имею в виду не исцеление от развода, а от некоторых вещей в жизни". – подчеркнула голливудская красотка.

При этом Джоли поведала историю, как однажды она разговаривала с сыном Ноксом и прямо сказала, что их семья никогда не будет полностью нормальной. Ответ наследника ее ошеломил. "Он ответил: "Кто хочет быть нормальным? Мы ненормальные. Давай всегда будем такими!". Спасибо, да, мы – ненормальные", – со смехом заявила Анджелина Джоли.