Джоли бросила Питта ради женатого любовника

Известный блогер Лена Миро уверена. что Анджелина Джоли обвела весь мир вокруг пальца. Якобы голливудская актриса развелась с Брэдом Питтом вовсе не из-за того, что у него проблемы с детьми и алкоголем, а потому что завела любовника.

Лена Миро поделилась с читателями своими догадками с на страничке в популярной социальной сети "Живой журнал". При этом блогер в некоторой степени с уважением отнеслась к действиям голливудской дивы. "Совсем недавно окончательно стало понятно, какая Анджелина Джоли молодец. Хитрый план ее был настолько прост и виртуозно исполнен, что поклонники-хомячки сидят и обтекают сейчас. Все вот гадали, почему Анджелина развелась с Питтом. Слушали ее версию о жестоком обращении мужа с детьми, которую после расследования даже не подтвердили. Слушали и скулящего Брэда Питта, который решил, что его стакан пива в неделю – алкоголизм, и винил в разводе себя", – вкратце рассказала суть Миро.

Однако, по мнению блогера, все гораздо проще. "У Джоли, когда она еще была замужем, появился любовник, и она технично слила нытика мужа. Сейчас Энджи кувыркается с новым тр*халем, планирует от него ребенка, причем, мужик тоже ведь был женат! Ему пришлось развестись, но женатиков Джоли не впервой уводить из семьи", – компетентно объявила блогер.

Далее Лена похвалила Анджелину: "Молодец, Джоли, умничка. Цинично всех натянула, выставив себя жертвой, а сама теперь посмеивается себе в кулачок. Обтекающие фанаты так и не поняли, что провернула Джоли. Но осадок, как говорится, остался".

Публикация от Brad Pitt & Angelina JoliePitt (@brangelinaofficial) Июл 27 2016 в 12:15 PDT

Миро сообщила, что после того, как голливудская красотка проводила кастинг для своего фильма в Камбодже среди детей, ее обвинили в жестокости. Лена рассказала: "Джоли искала девочку на роль в фильме и позвала на кастинг детей трущоб и приютов. Положила перед ними деньги и попросила их своровать. Победила девочка, которая очень эмоционально расплакалась, когда деньги у неё отняли назад. Она соврала, что дедушка умер и не на что его хоронить. Джоли понравился ход мыслей девочки, и она утвердила ее на роль". Теперь общественность возмущается, что Анджелина могла бы просто дать денег камбоджийским детям, а не заставлять их идти на преступление и врать.

Публикация от Brad Pitt & Angelina JoliePitt (@brangelinaofficial) Авг 23 2016 в 11:28 PDT

Напомним, в сентябре 2016 года Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом. Причиной разрыва голливудская актриса назвала непреодолимые разногласия, а также обвинила супруга в том, что он якобы балуется алкоголем и наркотиками и не выполняет должный уход за детьми. Однако актер в результате сдачи тестов и прочих экспертиз смог доказать, что не употребляет запрещенные препараты, да и алкоголь принимает в здоровых дозах.