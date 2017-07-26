Опечаленная Джоли сделала неутешительное заявление

Голливудская актриса Анджелина Джоли украсила обложку нового выпуска журнала Vanity Fair. В интервью изданию бывшая супруга Брэда Питта сделала несколько неутешительных заявлений.

Иностранные журналисты удивились пессимистичному настрою красавицы. Она впервые за долгие месяцы высказалась о болезненном, вялотекущем разводе с Брэдом Питтом. Влюбленные были вместе 12 лет, после чего неожиданно для всех разбежались в сентябре прошлого года.

Анджелина призналась, что в последние месяцы совместной жизни у них с супругом было "все плохо". Однако, чуть-чуть поразмыслив, Джоли сказала, что "не хотела использовать это слово". Она сделала поправку: у них с Питтом "все стало сложно". Брак Брэда и Анджелины рушился стремительно. "Все испортилось", – констатировала 42-летняя мать-одиночка, воспитывающая шестерых детей.

По словам актрисы, им с мужем стал необходим воздух, они оба захотели свободы. После подачи заявления на развод Джоли съехала от Питта и приобрела особняк стоимостью 25 миллионов долларов в Лос-Фелиз (штат Калифорния). Анджелина считает, что этот новый комфортабельный дом поможет ей и детям восстановить душевную гармонию. "Это большой прыжок вперед для нас, и мы все стараемся изо всех сил исцелить нашу семью", – заявила изданию любящая мать.

Джоли отметила, что все шло к разводу, и если весь мир был удивлен этой новости, то она – нет. В свое время актриса тяжело пережила расставание своих родителей – Джона Войта и Маршелин Бертран. Сейчас она категорически не хочет, чтобы ее с Брэдом дети страдали. Актриса старается не показываться отпрыскам, что ей грустно.

"Я очень беспокоилась о своей матери, и я не хочу, чтобы мои дети, в свою очередь, переживали из-за меня", – сказала Анджелина. Она до сих пор иногда плачет, принимая душ, когда никто не видит. А вот при детях актриса негативных эмоций не показывает. "Им нужно знать, что все будет в порядке, даже если вы не уверены в этом", – объяснила Джоли.

В настоящее время Анджелина и Брэд поддерживают дружеские отношения и продолжают заботиться друг о друге и о детях, которые носят двойную фамилию Джоли-Питт.