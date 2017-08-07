Близкие рассказали об онкологии Марии Ароновой

В СМИ появилась информация о том, что у российской артистки Марии Ароновой диагностировали онкологическое заболевание. Представитель Марии дал комментарий интернет-газете Dni.Ru.

Портал Mash разместил информацию о том, что актриса якобы страдает от онкологического заболевания и в срочном порядке проходит курс лечения от страшной болезни. Причиной появления слухов стало обращение Марии в столичную клинику с жалобами на сильную головную боль. По информации источника, на данный момент артистка находится в стационаре.

Фанаты уже начали быть тревогу и желают своей любимице поскорее закончить все дела в стенах лечебницы и вернуться на сцену. Dni.Ru связались с директором Ароновой, Натальей, которая сообщила: "Все слухи о болезни Марии – вранье. С ней все в порядке", - была немногословна представительница звезды сериала "Солдаты".

Ранее сама Аронова уверила неравнодушных поклонников, что ее пребывание в столичном стационарном отделении является ежегодной плановой проверкой здоровья, и попросила их не беспокоиться и не паниковать заранее.

"Я в отпуске и прохожу ежегодное обследование, чтобы в следующем театральном сезоне радовать зрителей", – цитирует портал Life.Ru Аронову.





Позднее Аронова дала комментарий РЕН ТВ, возмутившись тем, что журналисты распространяют ложную информацию о ее госпитализации. "Это какое-то просто издевательство. А кто это говорит вообще?" – сказала актриса. Она также подчеркнула, что весьма удивлена тем, откуда могли появиться эти слухи.

Напомним, за свою весьма успешную карьеру Аронова снялась в более 60 фильмах, среди которых можно отметить популярные сериалы "Остановка по требованию", "Бригада", "Солдаты", "Деффчонки". Она является лауреатом нескольких престижных наград, таких как Государственная премия Российской Федерации, "Ника", "Золотой орел", а также "Хрустальная Турандот".