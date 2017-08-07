Как Жукова увела Абрамовича у стюардессы

Средства массовой информации пестрят новостями о расставании олигарха с супругой Дарьей Жуковой. Dni.Ru вспомнили историю любви миллиардера и дочери бизнесмена.

Роман Абрамович и Даша Жукова познакомились в 2005 году на футбольном матче в Барселоне. По слухам, бизнесмен Александр Жуков познакомил дочь с будущим мужем. Согласно официальной версии, Роман и Дарья понравились друг другу на вечеринке, посвященной победе английского клуба "Челси", принадлежавшего Абрамовичу, над испанской "Барселоной".

На тот момент предприниматель был женат, а Даша встречалась с теннисистом Маратом Сафиным. Однако после знакомства с Абрамовичем Жукова увлеклась футболом, а не теннисом. Тогда и появились слухи о том, что миллиардер намерен уйти от второй жены Ирины (бывшая стюардесса. – Прим. ред.) к молодой пассии. Тем временем Роман оформил развод и обязался содержать семью в полном достатке.

Бурный роман Абрамовича с Жуковой развивался под прицелом фотокамер, но пара не давала комментариев журналистам. В 2009 году Даша подарила любимому сына Аарона, а спустя четыре года – дочь Лею. Жукова с детства увлекалась искусством, и Абрамович помог ей осуществить мечту – открыть выставочный центр "Гараж", ставший одним из самых популярных в столице.

Как-то в СМИ просочилась информация о том, что олигарх ушел от избранницы к балерине Диане Вишневой, а западные таблоиды заподозрили Дашу Жукову в романе с самим Леонардо Ди Каприо. На этот раз представители пары сделали исключение и официально опровергли слухи.

Новость о том, что Жукова и Абрамович поженились, стала сенсацией. Влюбленные не афишировали свои отношения, но и не скрывались от публики. Светские репортеры давно перестали надеяться на то, что они когда-нибудь вступят в брак, но однажды Даша сообщила изданию The Wall Street Journal, что они с Романом женаты не первый год.

И вот СМИ наперебой трубят о том, что пара распалась. "После десяти лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе. Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге", – сообщили Жукова и Абрамович паблику Super.