Абрамовича застали в Сочи без Жуковой

Российского миллиардера Романа Абрамовича заметили на вечеринке кинофестиваля "Кинотавр", который проходит в Сочи. На мероприятие бизнесмен явился в городом одиночестве.

Журналисты тут же окружили Абрамовича и попытались выяснить, с какой целью он посетил мероприятие, передает ТАСС. Однако предприниматель не дал определенного ответа. "Пришел к своим друзьям", – сказал он.

Однако папарацци считают, что приезд Абрамовича на "Кинотавр" связан с тем, что он оказывает активную поддержку Фонду Марианны Сардаровой – RuArts, цель которого знакомить людей с лучшими представителями искусства, начинающими художниками, а также создавать коллекции произведений современного искусства.

Примечательно, что на вечеринку миллиардер приехал без своей супруги Дарьи Жуковой. За последние месяцы это не единственное мероприятие, на которое Абрамович приходит без жены. В Сети уже поползли слухи о разладе в семье бизнесмена.

Напомним, знакомство Дарьи и Романа состоялось в 2005 году на вечеринке после матча "Челси" в Барселоне. Браку бизнесмена и его второй жены Ирины Маландиной на тот момент исполнилось уже 15 лет. В 2007 году Маландина и Абрамович развелись. Бывшая жена получила огромные отступные и поселилась с пятью детьми в роскошном особняке в Западном Суссексе в Великобритании.