Божена Рынска грязно обругала солистку "Ленинграда"

Скандально известная журналистка Божена Рынска прокомментировала новый состав музыкальной группировки "Ленинград". Светская львица нецезурно обругала солистку Флориду Чантурию.

Свое мнение насчет певицы Флориды Чантурии Божена Рынска выразила на своей странице в социальной сети Instagram, передает паблик Super в социальной сети "ВКонтакте". Судя по опубликованным фотографиям, можно предположить, что журналистка посетила концерт "Ленинграда" в Юрмале, который прошел 3 августа 2017 года. "Народ беснуется. Набрались все и скачут сайгаками", – написала она.

Также Божена Рынска рассказала о своей любви к творчеству Сергея Шнурова, однако поставила под сомнение его выбор женского вокала. "Новая солистка не нравится. А Пузо лучший, как всегда", – отметила она в Instagram, сопроводив свой пост хэштегами #ленинград и #шнур.

Вскоре после публикации светскую львицу спросили, о ком именно она написала в своем сообщении. "Что у них за новая солистка"?" – поинтересовался пользователь maline39. "***** какая-то", – ответила ей Божена Рынска.

Примечательно, что употребление подобных слов в сообщениях журналистки в последнее время – уникальный случай. По данным ряда СМИ, Роскомнадзор внес Facebook-аккаунт журналистки в свой реестр, поэтому теперь Рынска обязана избегать употребления нецензурных выражений в своих публикациях. Если же она будет использовать в Сети бранную лексику, то ее будет ждать штраф.

Напомним, ранее скандально известная Божена Рынска опубликовала в социальной сети Facebook фотографию, на которой она запечатлена голой в ванне. Как правило, журналистка публикует на своих страницах истории из жизни или какую-либо критику, поэтому ее подписчики были сильно удивлены подобной публикацией. Впрочем, как выяснилось, она разместила этот снимок в рамках рекламной кампании.

