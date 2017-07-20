Божена Рынска снялась голой в ванне

Божена Рынска опубликовала неожиданную для своих поклонников фотографию. На снимке журналистка запечатлена голой в ванне.

Божена Рынска является одним из самых активных интернет-пользователей среди отечественных знаменитостей. На своей официальной страничке в социальной сети Facebook журналистка регулярно публикует посты, посвященные современным реалиям жизни, которые комментирует в свойственной ей ехидной манере. А еще Божена патронирует организацию, помогающую собакам породы алабай (среднеазиатская овчарка).

Поэтому поклонники Рынской были весьма удивлены, когда в потоке рассказов о несчастных четвероногих и насмешках (или ругани) в адрес различных инстанций и людей появилась фотография журналистки, снятой голой в ванне. Отметим, что Божена не похожа на тех пользовательниц Сети, которые регулярно заполняют медиа-пространство своими откровенными снимками (не только в ванне). поэтому кадр с обнаженной Боженой немедленно получил распространение.

Отметим, что пикантная фотография Рынской снята в рамках рекламы. Однако внимание поклонников не привлекли ни кафель, ни ванна, ни ридер, который держит в руке Божена (именно он и является предметом рекламы). Фанаты пришли в восторг от самой журналистки. "Яка ж ви красива) чиста, невинна красота)🌷", "Кошка", "красотка!", "А можно более откровенный кадр в студию???" – рассыпались в комплиментах подписчики и пользователи Сети.

Отметим, что с недавних пор Божена Рынска не пользуется ненормативной лексикой в своих постах. Дело в том, что, по информации некоторых СМИ, Роскомнадзор внес Facebook-аккаунт журналистки в свой реестр. Теперь, согласно правилам, Рынска обязана избегать употребления нецензурных выражений в своих публикациях. Если Божена соизволит выразиться непечатными словами, ее будет ждать штраф.