Последний муж Бондарчук винит себя в смерти актрисы

Последним мужем актрисы стал театральный продюсер Евгений Морозов. Близкая подруга Алены Бондарчук рассказала, почему бывший супруг считает себя виноватым в смерти артистки.

Подруга Алены Бондарчук Виктория Рийсмандель, которая присутствовала на встрече актрисы и ее последнего мужа, назвала Евгения Морозова стремительным, жестким и резким. "А она мягкая, романтичная, легкая. Первые года два они жили великолепно, но потом гармония стала улетучиваться. Женя незадолго до встречи с Бондарчук приехал покорять Москву", – сообщила Виктория.



Она советовала Алене не торопить супруга, дать возможность освоиться, но та лишь отмахивалась и продолжала атаковать: "Женя, это прочти, ты это не читал!" "А он не хотел читать, у него были другие "великие" дела. Вот и расстались быстро, потому что никто из двоих не хотел уступать, а нужно было потрудиться, и тогда они смогли бы сохранить брак. Думаю, Алена никого так не любила, как Морозова", – предположила Рийсмандель.

По словам подруги, когда Бондарчук обнаружила в груди уплотнение, сразу решила отправиться лечиться в Израиль. Все расходы взял на себя ее брат Федор. "Женя ей много раз после разрыва пытался звонить, писать. Хотел восстановить отношения, посылал букеты, но она все отвергала. Боялась, что все негативное может повториться", – цитирует Викторию EG.RU.

Свои последние дни сестра Федора Бондарчука провела в московской клинике, от нее ни на шаг не отходил сын Костя. "Я созванивалась с ее мамой, пыталась поддержать. "Боюсь, Алена уже не выздоровеет", – вспомнила слова матери Елена Денисова-Радзинская.

"Думала, Скобцева преувеличивает. Я же своими глазами видела Алену за три месяца до этого на ее последнем дне рождения. Бондарчук тогда выглядела восхитительно. Она была верующим человеком, часто ездила в Сергиев Посад к своему духовнику отцу Кириллу. Алена и перед уходом причастилась, для нее это было очень важно", – отметила Елена.

Что касается Евгения Морозова, то, по словам подруги, мать актрисы его не жаловала. Спустя какое-то время после смерти Алены Радзинская встретилась вопреки желанию матери Бондарчук с бывшим супругом подруги. "Я поняла, что Морозов больше всех сейчас страдает. Именно он себя винит в смерти Алены. В том, что он ее обидел. И вполне может быть, что их ссоры, скандалы и привели к страшной болезни. Оказалось, Женя любит Алену по сей день. Для меня это стало открытием", - поделилась женщина.