Бондарчук жестоко обошелся с Газмановым и Малежиком

Российские знаменитости готовят коллективный иск к обманувшему их продюсеру Юрию Бондарчуку. Родион Газманов, Вячеслав Малежик и другие артисты пострадали из-за действий мужчины.

Первым о проблеме публично рассказал Родион Газманов. За несколько минут до выхода на сцену в Симферополе исполнитель узнал, что организатор мероприятия не планирует оплатить его выступление. Выяснилось, что концертный продюсер Юрий Бондарчук скрылся с деньгами и перестал выходить на связь.

"Он об этом сообщил, когда зритель был уже в зале. То есть не выйти мы не могли. Это не вопрос денег, потому что мы сейчас выступаем, выступаем хорошо, много", – заверил востребованный Родион.

Артист желает, чтобы восторжествовала справедливость. "Во-первых, я не люблю, когда меня кто-то обманывает, во-вторых, я не хочу, чтобы подобная ситуация повторилась с кем-то из коллег-артистов", – цитирует Газманова сайт НТВ.

Публикация от Rodion Gazmanov (@rodder13) Июл 9 2017 в 11:34 PDT

В своих соцсетях Родион разместил фотографию страниц паспорта своего обидчика. "Внимание, мошенник! – объявил Газманов. – Зовут Юра. При встрече втащите ему с ноги, очень обяжете. Юра прокинул нескольких артистов с гонорарами и в данный момент им занимается прокуратура Крыма, но он все еще пытается вести деятельность".

Позже другие знаменитости пожаловались сотрудникам телеканала на противоправные действия мужчины. Оказалось, что концертный продюсер избегал вопросов предоплаты за выступление и обещал выдать гонорар целиком в день концерта. Юрий проявлял активность в основном в летний период. Он предлагал исполнителям курортную географию гастрольных туров – Сочи, Крым, Черногория, поэтому многие охотно соглашались и шли на компромисс, не требуя с Бондарчука предоплату.

Таким обманным путем продюсер как-то раз зазвал в Адлер заслуженного артиста России Вячеслава Малежика. "Мы провели три концерта. С трудом получили за первый, часть за второй. Я сказала, что на третий концерт мы не поедем, пока ты не привезешь то, о чем мы с тобой договаривались, ту сумму денег", – вспоминает жена Малежика Татьяна.

Бондарчук денег не привез, поэтому супруги отказались от концерта. "Взяли билеты за свой счет и улетели в Москву, и через четыре дня у нас случился инсульт. Так что очень большая заслуга этого Юрия в нашем инсульте", – считает супруга Вячеслава.

По словам Татьяны, ее муж потерял около миллиона рублей. Сейчас Малежик не встает с постели, а все деньги с продажи дисков и ротации на радио уходят на лечение и реабилитацию. Поэтому Вячеслав решил поддержать решение обманутого Родиона создать коллективный иск. Еще к ним присоединились известные комики братья Пономаренко.