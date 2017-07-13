Известная певица стала мученицей ради Бондарчука

Певица Варвара возглавила жюри детского конкурса на фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". А когда страсти откипели, она пообщалась с корреспондентом Dni.Ru.

Варвара появилась на сцене еще в 1991 году. Тогда она выступала в составе труппы театра эстрадных представлений, работала бэк-вокалисткой в коллективе Льва Лещенко. Но сегодня мало кто помнит, что звали ее в то время иначе.

"По паспорту я Елена Сусова, – призналась певица корреспонденту Dni.Ru. – Родные и друзья зовут меня просто Аленой. Что же касается Варвары, то этот звучный псевдоним появился в моей жизни вскоре после ухода в сольное творчество. Хотелось чего-то исконно народного, ибо занимаюсь я фолк-музыкой. Мою бабушку звали Варварой. Федор Бондарчук посоветовал мне взять именно такой звучный творческий псевдоним. Это имя святой мученицы мне очень нравится".

Рассказала певица и про свою семью: "У меня четверо детей. Старшему сыну 26 лет, младшей дочери 16. Но я их всех безумно опекаю, доходит до безумия. Каждое утро начинается с обзвона детей. Муж меня одергивает – сколько можно, они взрослые люди, остановись. Я радуюсь, что с дочерью у меня сложились особенно доверительные отношения. Мы с ней как подруги, она все меня рассказывает".

В конце июля Варваре исполнится 44 года. Но выглядит она очень молодо. "Держусь на последнем издыхании, – шутит она. – Если же говорить серьезно, то есть у меня два секрета – надо не есть после 18 часов и всегда высыпаться. Тогда и камера будет любить, и организм не подведет".

