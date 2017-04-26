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Сестра Федора Бондарчука рассказала о конфликте в семье

Федор Бондарчук. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Членом творческой семьи пришлось писать друг другу примирительные письма. А всему виной – музыка.
прочитано 441 раз

Актриса и режиссер Наталья Бондарчук – единокровная сестра Федора Бондарчука. У них общий отец, но матери – разные. "Во времена Фединого детства мы почти не виделись, – вспоминает Наталья. – Но когда прощались с папой на Новодевичьем кладбище, все трое – я, Алена (родная сестра Федора – Прим. ред.) и Федор – обнялись и стояли как одно целое. Тогда я почувствовала, что у меня есть брат. Началось сближение".

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Федор Сергеевич Бондарчук режиссер, актер, сценарист, продюсер

"Правда, случился конфликт между ним и моим сыном из-за музыки, написанной Ваней, которая без его ведома оказалась в одном Федином фильме", – продолжает рассказывать Наталья. Ее сын Иван Бурляев – знаменитый российский композитор, написывший саундтрек к нескольким десяткам картин, среди которых "Матч", "Притяжение" и "Мы из будущего".

"Если в молодости я была максималисткой, то с годами стала принимать жизнь такой, какая она есть, и относиться к людям с гораздо большим сочувствием. Понимая Ванино негодование, повторяла: "Для меня важно, чтобы у вас с Федей были идеальные отношения. Ради памяти отца, – уверяет Наталья. – Не всегда обстоятельства позволяют человеку вести себя как рыцарь без страха и упрека, особенно в кинематографе, где существуют жесткие правила и режиссер себе не принадлежит. Ваня сам прекрасно все понимал и написал Феде примирительное письмо, тот сразу отреагировал, и конфликт был исчерпан".

"Знаю, что брат терзался, он такой же "переживун", как наш папа. Позвонил однажды в Прощеное воскресенье: "Прости меня, Наташа". И так сказал, что я почувствовала – Федя винится не только за себя, но и за отца, за то наше с папой расставание", – цитирует Бондарчук журнал "Караван историй". 

Автор: Иван Губкин26 апреля 2017, 12:38
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