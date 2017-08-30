Нагулявшаяся Пугачева вернулась к мужу

Максим Галкин кинулся встречать благоверную. Он соскучился в разлуке, которая длилась несколько недель.

Лето-2017 делает прощальный взмах и улетает. А вместе с ним закончились и каникулы Аллы Пугачевой. Уже не первый год она проводит июнь, июль и август в шикарной резиденции в курортной Юрмале. Примадонна с детьми выбрала для неги виллу "Марта", в которой шесть спален, бассейн, библиотека, баня, зимний сад, кинозал, оранжерея с бамбуковой рощей, теннисные корты...

Правда, певица не сидела безвылазно за высоким забором. Она успела съездить с детками в Ригу на шопинг и в зоопарк, слетать в Москву на свадьбу старшего внука Никиты Преснякова, а потом еще побывала в Баку, где выступала на музыкальном фестивале "Жара", гуляла по Старому городу и навещала могилу Муслима Магомаева.

"Я так хочу, // Чтобы лето не кончалось, // Чтоб оно за мною мчалось, // За мною вслед", – пела Пугачева. А куда вслед? С 28 августа она собирала чемоданы – детские костюмчики и игрушки, собственные платья для выхода в свет (Пугачева на курорте часто выбиралась на концерты в зале "Дзинтари" – на фестиваль "Рандеву", на вечер Раймонда Паулса и выступление Дениса Мацуева), туалеты для юмористических роликов с Лаймой Вайкуле "Дамы с дюн"... Багаж получился очень приличный!

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 30 2017 в 12:45 PDT

А 30 августа в 10:17 фирменный поезд "Латвия-экспресс" привез народную артистку СССР в Москву. На Рижском вокзале нагулявшуюся жену, двух детей и их нянечек встречал Максим Галкин. Он соскучился и снимок сопроводил лаконичной, но красноречивой подписью: "Ждем-с... Дождались".

Интересно, что на перроне, кроме мужа Примадонны, никого нет. Возможно, его просто зачистили от зевак, как это было в Риге, когда певица ехала к внуку месяц назад. Тогда вдоль перрона была расставлена полиция и охрана – всего около десяти человек. Они не давали возможности обычным пассажирам подойти близко к Пугачевой за автографом или фотографией.