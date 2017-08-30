Внук Пугачевой напал на Баскова

Никита Пресняков оскорбил любителей "тупой попсы". Но и сам предстал не очень умным артистом.

Короткий видеоролик пения Никиты Преснякова, где он подражает покойному вокалисту группы Linkin Park Честеру Беннингтону, оказался очень резонансным. Поклонники напали на молодого артиста с критикой. "А потом говорят, что Бузова петь не умеет. А этот паренек разве умеет?", "Никита, когда тебе говорят, что ты – неадекват, поверь, это лучший комплимент", "Хватит орать!", "Как же он тащится от своего пения", – пишут они в комментариях.

Никита долго сдерживался, отвечал на критику тактично: "Моя музыка не рассчитана на поколение старше меня. Извините". Но потом взбесился и понес, перемешивая поток сознания обсценной лексикой: "***, ребят, если вы фаны Басковых-табасковых, не слушаете такую музыку и не разбираетесь в ней, какой смысл писать что-то вообще? Я же не иду к Баскову в инстаграм и не полевую (орфография автора сохранена. – Прим. ред.) его грязью за то что он не снимет и гроулит. Я такой и такая моя музыка, на западе такая музыка стадионы собирает. Думаете, все кто слушают, такое дауны? Да нет, все они как раз намного больше понимают всего, чем средний статистический человек. Вы же, если слушаете тупую попсу, то ничего сложнее ее мозг уже, увы, не усвоит".

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Авг 23 2017 в 1:20 PDT

Поклонники "золотого голоса России" встали на защиту кумира. "Ну ты не сравнивай все-таки себя с Басковым. Он хоть и на любителя, но он очень достойный артист. А вот от тебя за версту несет завистью какой-то. Плюс сейчас ты называешь попсу тупой, а предки твои не попсу случайно поют? В тебе нет изюминки, которая отличала бы тебя от серой массы десятки тысяч подобных малоизвестных групп. Есть великие музыканты, на которых равняются. Как я поняла, ты сам равняешься. Но мне кажется, предел вашего коллектива – это выступления в ночных клубах и барах. Потому что нет в вас ничего особенного. Вы выделяетесь только потому, что в нашей стране таких групп почти нет. А по всему миру таких, как вы, огромное множество. Научился бы сначала грамотно писать. С такими деньгами стыдно не быть образованным", – написала одна из подписчиц.