Садальский обвинил беженку Максакову в чудовищной лжи

Актер Станислав Садальский раскритиковал Марию Максакову, решившуюся на откровенный разговор с телеведущим Андреем Малаховым. Друг семьи Максаковых заявил, что в интервью нет ни слова правды.

"Одна ложь родит другую… Посмотрел только что в Интернете интервью беженки с Малаховым. Ни слова правды! Ложь – тот же алкоголизм. Лгуны лгут и умирая. Чтобы вам пусто было, Мария", – написал на своей странице в Instagram Садальский. Он снабдил свою публикацию красноречивыми хэштегами #брехня и #ложь. Кроме того, этим постом актер спровоцировал и без того активное обсуждение среди пользователей эфира программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" с оперной дивой.

Многие пользователи Сети поддержали Садальского в его суждениях. "Она просто позор фамилии Максаковых. Если бы не ее знаменитые мать и бабушка – кто бы знал ее?", "Смотрела вчера, те же чувства, – для чего все это? Видно же, каждое слово – обман", "Ни души, ни искренности, ни доброты... Променяла детей на бандита… Грош ей цена в базарный день!!! Бедная мать... рожала дочь, а выросла бездушная эгоистка...", – взъелись на оперную диву комментаторы.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Авг 29 2017 в 5:20 PDT

Станислав Садальский вообще очень часто критикует Марию Максакову. В свою очередь певица игнорирует его нападки или вежливо просит артиста и друга семьи не вмешиваться не в свое дело.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Авг 27 2017 в 4:39 PDT

Напомним, сама Мария Максакова на своей официальной страничке в Facebook поблагодарила Андрея Малахова за душевный разговор. "Андрей, искренне благодарю тебя, прежде всего, за дружбу! А также за высокий профессионализм, человечность и любовь к героям своих передач", – написала певица.

Как писали Dni.ru, новый ведущий программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" вместе со своей командой отправился в Киев, где на данный момент проживает Мария Максакова, чтобы взять у нее интервью. Певица встретила телеведущего салом с горилкой в обтягивающем коротком черном платье. После того, как они выпили за встречу, оперная дива поделилась с Малаховым самым сокровенным.